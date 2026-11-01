Победителем конкурса Nikon Small World стал снимок капель чернил в принтере
Снимок капель чернил, сделанный в струйном принтере, стал победителем конкурса микрофотографии Nikon Small World. Автор работы Оле Бильфельдт живет в Кёльне (Германия). Компания Nikon объявила результаты 52-го ежегодного конкурса.
Струйный принтер наносит изображение на бумагу мельчайшими каплями чернил. Именно эти капли и стали главным объектом съемки. Для того чтобы их зафиксировать, фотограф собрал самодельную установку с микроскопическим объективом. Это линза, которая позволяет рассмотреть объекты, невидимые без увеличения.
Бильфельдт изменил работу принтера: бумага двигалась под неподвижной печатающей головкой, которая разбрызгивает чернила. В темной комнате он использовал вспышку, и она остановила движение капель. Так на кадре удалось запечатлеть, как крошечные капли летят по воздуху и ложатся на бумагу.
Конкурс Nikon Small World проводится с 1975 года и посвящен микрофотографии. Фотографии финалистов доступны в галерее к материалу. Полный список работ участников опубликован на официальном сайте Nikon.
Источник: 4pda
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