Камеру без экрана и меню разработали для съёмки видео в стиле 1980-х

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Португальская компания Aura6 представила цифровую видеокамеру, которая возвращает ограничения плёночной эпохи: она имитирует съёмку на Super 8, автоматически собирает короткие фрагменты в трёхминутные фильмы и не позволяет сразу просматривать отснятый материал. При этом видео записывается в разрешении 4K на обычную карту памяти, без использования киноплёнки.

Aura6 снимает с частотой 18 кадров в секунду и соотношением сторон 4:3 — параметрами, характерными для классического формата Super 8. Обработка изображения добавляет зернистость, мягкость и тёплые оттенки, напоминающие старые домашние фильмы. Камера комплектуется картой SD объёмом 8 ГБ. Каждый отснятый фрагмент автоматически добавляется в текущую запись, а после достижения трёх минут пользователь может сохранить фильм кнопкой New Roll и начать следующий.

Одна из необычных особенностей Aura6 — возможность ограничить продолжительность каждого фрагмента шестью секундами. Это ограничение можно отключить, если требуется более длинная запись. У камеры нет экрана для просмотра видео, встроенной записи звука и сложного меню настроек. Для съёмки со звуком предусмотрен дополнительный внешний микрофон, подключаемый через разъём 3,5 мм. Готовые фильмы сохраняются в формате MP4 и переносятся на смартфон с помощью кабеля.

Сейчас Aura6 проходит кампанию на Kickstarter. Разработчики рассчитывают начать поставки в январе 2027 года. На момент публикации New Atlas стоимость участия в кампании составляла 189 долларов, тогда как запланированная розничная цена камеры — 249 долларов. Пока речь идёт о краудфандинговом проекте, поэтому серийное производство ещё предстоит наладить.

Источник: aura6film