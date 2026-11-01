«Вояджер-1» исчез на двое суток: NASA обнаружило неожиданную проблему с двигателями на расстоянии в 24 млрд километров от Земли

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Связь с самым удалённым космическим аппаратом человечества неожиданно прервалась. Почти 50-летний зонд не отвечал на запросы наземных станций, а после восстановления сигнала инженеры обнаружили переключение на резервные двигатели.

18 и 19 октября сеть дальней космической связи NASA дважды не смогла обнаружить радиосигнал «Вояджера-1». Аппарат находится примерно в 24 млрд километров от Земли. Контакт восстановился 20 октября, спустя 48 часов после начала сбоя. С тех пор специалисты поддерживают связь с зондом.

Инженеры установили, что одна группа двигателей ориентации отключилась, а бортовая автоматика задействовала резервную. Система защиты срабатывает при обнаружении неполадок: переводит аппарат в безопасное состояние и приостанавливает штатные операции. NASA пока выясняет, что вызвало неисправность. По словам руководителя миссии Карима Бадаруддина, специалисты впервые столкнулись с подобной ситуацией на этом аппарате.

Проблемы возникают на фоне сокращения энергетических запасов зонда. Его радиоизотопные генераторы вырабатывают электричество за счёт тепла от распада плутония, ежегодно теряя около 4 Вт мощности. В сентябре инженеры завершили операцию Big Bang: заменили три энергопотребляющих устройства более экономичными аналогами. Это позволит дольше использовать оставшиеся научные приборы. Без модернизации NASA пришлось бы отключить ещё один из них уже летом 2027 года.

Следующая важная отметка для аппарата наступит 18 ноября 2026 года. По расчётам NASA, к этому времени «Вояджер-1» удалится от Земли на 25,9 млрд километров — расстояние, которое свет преодолевает за сутки. Радиосигнал будет идти до зонда 24 часа, а ответ возвращаться ещё столько же. Даже короткий обмен сообщениями с аппаратом займёт около двух суток. Сейчас зонд движется со скоростью 61 155 км/ч.

Источник: interestingengineering