Dainese выпустила мотожилет Smart Go с подушкой безопасности под курткой

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| Новость | Авто и транспорт

Dainese выпустила мотожилет Smart Go, в котором встроена подушка безопасности для мотоциклистов. Изделие можно надевать под куртку или поверх экипировки. Производитель утверждает, что это самая маленькая и лёгкая подобная система на рынке.

Автор: dainese Источник: newatlas.com

Защита груди и спины у Smart Go соответствует второму уровню сертификации. Это один из классов защиты, которые проверяются по европейским стандартам для мотоэкипировки. Датчики движения и GPS-модуль постоянно отслеживают положение и перемещение мотоциклиста. Когда система фиксирует аварию, подушка раскрывается примерно за несколько миллисекунд.

Автор: dainese Источник: newatlas.com

Подушка изнутри состоит из полиуретана, мягкого эластичного полимера. Он распределяет нагрузку при раскрытии. Газогенератор, который наполняет подушку, может заменить сам владелец. Один комплект газа рассчитан максимум на три срабатывания. Стоимость нового газогенератора составляет около 80 долларов США, или примерно 7 000 рублей.

Для работы нужен смартфон, который подключается к жилету кабелем USB Type-C. По словам компании, вместо смартфона можно подключить небольшой внешний аккумулятор.

Автор: dainese Источник: newatlas.com

Цена Dainese Smart Go в Европе начинается от 349 евро, это около 35 000 рублей. Компания отмечает, что большинство аналогичных систем тяжелее и обходятся дороже. Жилет складывается в компактный размер и крепится к рюкзаку Dainese Smart Go объёмом 15 литров. Подушка безопасности для мотоциклистов Dainese Smart Go стоит от 349 евро.

Источник: 4pda

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