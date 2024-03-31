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Сейчас в продаже есть множество проводных и беспроводных микрофонов. Большинство из них подключаются только к одному типу устройств и не очень удобны в использовании.

Китайской компании BOYA удалось создать универсальное и удобное решение.

Всего несколько лет назад беспроводные микрофоны-петлички выпускались лишь несколькими компаниями, стоили дорого и предназначались в первую очередь для профессионального использования на телевидении. Сейчас производителей десятки, моделей сотни, цены начинаются от нескольких сотен рублей, но качество звука у многих дешёвых моделей совсем плохое и большинство радиомикрофонов, имеющихся в продаже, не очень удобны в использовании.

Можно выделить пять проблем, свойственных многим современным радиопетличкам:

плохое качество звука;

большой размер передатчика и приёмника;

отсутствие универсальности подключения: одни модели подключаются к видеокамерам (разъём «Jack 3.5» 3 контакта), другие к аудиогнезду смартфонов (разъём «Jack 3.5» 4 контакта), третьи к разъёму Type C смартфонов, четвёртые к Lighting iPhone;

необходимость заряжать микрофон-передатчик и приёмник, подключая их к зарядным устройствам отдельными кабелями;

перед началом использования передатчик и приёмник нужно включить, а после использования не забыть выключить.

BOYA удалось решить все эти проблемы, создав простое универсальное решение, применив в беспроводном микрофоне технологии TWS-наушников: кейс, в котором хранятся все компоненты, снабжён аккумулятором. При вынимании из кейса передатчик и приёмник автоматически включаются и синхронизируются, при помещении в кейс автоматически выключаются и «становятся на зарядку».

К микрофону-приёмнику подключается нужный переходник (Jack 3 контакта, Jack 4 контакта, Type C, Lightning). В кейс вставлена поролоновая ветрозащита. Дополнительно в комплекте ветрозащита «кошка» и зарядный кабель Type C.

Микрофон-передатчик маленький (52x16x16 мм) и легкий (11 гр). Приёмник чуть длиннее и ещё легче (54x16x16 мм, 10 гр).

Благодаря небольшому размеру, приёмник размещается прямо рядом с разъёмом камеры без каких-либо проводов.

Микрофон снабжён кнопками чувствительности (громкости) и отдельной кнопкой отключения звука. Сзади у него металлическая скоба для крепления на одежду и зарядные контакты.

Кейс со всем содержимым весит 146 гр и имеет размеры 120x77x31 мм. Сзади разъём зарядки Type C. Четыре белых светодиода показывают остаток заряда кейса и прогресс зарядки при подключении к источнику питания.

Качество звука достаточно высокое, какие-либо помехи отсутствуют. Звук можно оценить по моим видео, например по видео про китайские фены.

Перепробовав множество разных микрофонов, я остановился на этом варианте и пользуюсь им уже больше года.

BOYA BY-WM3 продаётся в двух комплектациях — «BY-WM3U» с тремя переходниками (3 контакта, 4 контакта, Type C) и «BY-WM3 Set» с четырьмя переходниками (добавляется Lightning).

Чтобы дать ссылку по новому закону о рекламе я вынужден пометить эту статью, как рекламу.

Узнать текущие цены и купить радиомикрофон BOYA BY-WM3 можно в официальном магазине BOYA Official Store на Aliexpress.