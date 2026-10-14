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Fujifilm представила мгновенную камеру instax SQUARE 2 — новую модель серии с квадратным форматом снимков. В Китае устройство уже доступно по цене 799 юаней (около 10 000 рублей), а глобальные продажи начнутся 28 октября 2026 года.

Камера использует пленку instax SQUARE с соотношением сторон 1:1. Размер готового отпечатка составляет 86 x 72 мм, а площадь изображения — 62 x 62 мм. instax SQUARE 2 доступна в трех цветах: Slate Blue, Brick Red и Misty White.

Главная особенность новинки — переключатель тона перед объективом. Он позволяет выбрать холодный или теплый оттенок фотографии без последующей обработки. Также предусмотрены три режима фокусировки: макро и селфи на расстоянии от 0,3 до 0,5 м, стандартный режим от 0,5 до 3 м и съемка удаленных объектов от 3 м.

Камера автоматически регулирует выдержку и мощность вспышки. Корпус имеет округлую форму, питание обеспечивают четыре щелочные батареи AA. В комплект входят ремешок для руки; также Fujifilm анонсировала чехол, акриловую рамку для снимков и новую пленку SOFT HAZE.

В США рекомендованная цена instax SQUARE 2 составляет 119,95 доллара (примерно 10 100 рублей), в Канаде — 139,99 канадского доллара. Продажи в этих регионах ожидаются в конце октября 2026 года.

Источник: IT Home