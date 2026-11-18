Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Lomography представила Lomo72 — компактную плёночную камеру, которая позволяет получить 72 снимка вместо привычных 36. Для этого производитель использовал половинный формат кадра 17 x 24 мм. Новинка получила металлический корпус, стеклянный объектив и функции для экспериментальной съёмки.

Камера оснащена объективом 27 мм с двумя стеклянными элементами в двух группах. Диафрагма фиксированная — f/10, выдержка составляет 1/100 секунды. Фокусировка ручная, с двумя диапазонами: от 0,4 до 1 м и от 1 м до бесконечности.

Lomo72 поддерживает многократную экспозицию без ограничения числа наложений и режим Bulb для длинных выдержек. Есть встроенная вспышка с цветными фильтрами, крепление для штатива и разъём для механического спускового тросика. Питание вспышки обеспечивает одна батарейка AAA.

Камера выйдет в чёрном и серебристом цветах по цене $79. Предзаказы принимают на сайте Lomography, поставки ожидаются в декабре. По сравнению с более простой половинно-кадровой камерой компании, Lomo72 получила стеклянную оптику с многослойным просветлением и металлические элементы корпуса.

Lo

Источник: lomography