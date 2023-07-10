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Даже если у вас есть УШМ («Болгарка»), возможность использовать диски от неё с шуруповертом или дрелью очень полезна: за счёт более низкой скорости вращения можно более аккуратно шлифовать и обрезать не очень толстые металлические детали и нет никаких искр. Вот только адаптеры (оправки) для зажимания дисков УШМ в дрель промышленно не выпускаются. Но можно кое-что придумать. :)

Важное замечание: диск от УШМ при использовании в дрели довольно опасен, несмотря на не очень высокую скорость. Будьте внимательны и аккуратны.Когда УШМ только начали появляться в продаже, в магазинах продавали вот такие простые и удобные оправки.

Оправка состоит из трёх деталей: — выточенная на токарном станке деталь с хвостовиком, шайбой 30 мм, шайбой-направляющей 22 мм (на неё и «садится» диск) и «винтом» с нарезанной резьбой;- шайба с проточкой 22.3 мм (проточка нужна для того, чтобы если диск тонкий, излишек шайбы-направляющей попадал в неё;- гайка.

Увы, ничего подобного в магазинах сейчас нет. Встречал такую оправку только в одном интернет-магазине по цене около 400 руб без стоимости доставки.

На Aliexpress есть похожие с виду оправки, но в Китае другой стандарт дисков УШМ (отверстие 16 мм, а не 22 мм, как у нас) и для дисков, продающихся в России, они не подходят.

И всё же выход есть! Нам понадобятся три вещи — «гайка с опорным фланцем для УШМ М14» или «гайка для УШМ», «тарелка опорная на липучке с переходником» или «адаптер УШМ 14 мм» и шайба 14 мм.

«комплект для УШМ» в Леруа Мерлен стоит 160 рублей, «крепление для дисков 100 мм» — 100 рублей, пять шайб — 26 рублей. Из всего купленного понадобится только гайка, хвостовик и шайба.

Замечу, что хвостовики продаются и отдельно (в хозяйственных магазинах они стоят около 75 рублей, в интернет-гипермаркетах почему-то вдвое дороже).

В УШМ диск зажимается между большой шайбой и гайкой, но, судя по всему есть два стандарта шайб — с отверстием 16 мм и 14 мм.

Если бы шайба была 14 мм, это было бы идеально и дополнительная шайба не понадобилась бы, и диски бы зажимались любой толщины, но в комплекте, продающемся в Леруа, шайба имеет отверстие 16 мм и она нам не подойдёт.

В Озоне есть в продаже несколько подобных комплектов, но диаметр отверстия нигде не указан. Судя по картинкам, вот в этом комплекте за 292 рубля шайба 14 мм.

Но я уже купил комплект с отверстием 16 мм, так что придётся зажимать диск без большой шайбы. Оправка при этом выглядит так.

В неё можно зажимать диски с толщиной не менее 2 мм, более тонкие диски будут болтаться, так как 22-миллиметровая шайба-направляющая гайки будет выступать над диском.

Диски 2.5 мм и более зажимаются отлично (2 мм не пробовал, но скорее всего тоже будет всё нормально). Диск в такой оправке выглядит так.

С другой стороны.

Разумеется, можно зажимать не только отрезные, но и шлифовальные диски.

Я был очень удивлён, когда обнаружил, что оправки (адаптеры, переходники) для дисков УШМ, не продаются ни в хозяйственных магазинах, ни на маркетплейсах, и даже на Авито нет умельцев, которые бы их делали. Но «голь на выдумки хитра» и теперь вы знаете, как из деталей, имеющихся в продаже, сделать такую оправку.

P. S. Видео.