Как сделать адаптер для использования кругов УШМ в дрели
Даже если у вас есть УШМ («Болгарка»), возможность использовать диски от неё с шуруповертом или дрелью очень полезна: за счёт более низкой скорости вращения можно более аккуратно шлифовать и обрезать не очень толстые металлические детали и нет никаких искр. Вот только адаптеры (оправки) для зажимания дисков УШМ в дрель промышленно не выпускаются. Но можно кое-что придумать. :)
Важное замечание: диск от УШМ при использовании в дрели довольно опасен, несмотря на не очень высокую скорость. Будьте внимательны и аккуратны.Когда УШМ только начали появляться в продаже, в магазинах продавали вот такие простые и удобные оправки.
Оправка состоит из трёх деталей: — выточенная на токарном станке деталь с хвостовиком, шайбой 30 мм, шайбой-направляющей 22 мм (на неё и «садится» диск) и «винтом» с нарезанной резьбой;- шайба с проточкой 22.3 мм (проточка нужна для того, чтобы если диск тонкий, излишек шайбы-направляющей попадал в неё;- гайка.
Увы, ничего подобного в магазинах сейчас нет. Встречал такую оправку только в одном интернет-магазине по цене около 400 руб без стоимости доставки.
На Aliexpress есть похожие с виду оправки, но в Китае другой стандарт дисков УШМ (отверстие 16 мм, а не 22 мм, как у нас) и для дисков, продающихся в России, они не подходят.
И всё же выход есть! Нам понадобятся три вещи — «гайка с опорным фланцем для УШМ М14» или «гайка для УШМ», «тарелка опорная на липучке с переходником» или «адаптер УШМ 14 мм» и шайба 14 мм.
«комплект для УШМ» в Леруа Мерлен стоит 160 рублей, «крепление для дисков 100 мм» — 100 рублей, пять шайб — 26 рублей. Из всего купленного понадобится только гайка, хвостовик и шайба.
Замечу, что хвостовики продаются и отдельно (в хозяйственных магазинах они стоят около 75 рублей, в интернет-гипермаркетах почему-то вдвое дороже).
В УШМ диск зажимается между большой шайбой и гайкой, но, судя по всему есть два стандарта шайб — с отверстием 16 мм и 14 мм.
Если бы шайба была 14 мм, это было бы идеально и дополнительная шайба не понадобилась бы, и диски бы зажимались любой толщины, но в комплекте, продающемся в Леруа, шайба имеет отверстие 16 мм и она нам не подойдёт.
В Озоне есть в продаже несколько подобных комплектов, но диаметр отверстия нигде не указан. Судя по картинкам, вот в этом комплекте за 292 рубля шайба 14 мм.
Но я уже купил комплект с отверстием 16 мм, так что придётся зажимать диск без большой шайбы. Оправка при этом выглядит так.
В неё можно зажимать диски с толщиной не менее 2 мм, более тонкие диски будут болтаться, так как 22-миллиметровая шайба-направляющая гайки будет выступать над диском.
Диски 2.5 мм и более зажимаются отлично (2 мм не пробовал, но скорее всего тоже будет всё нормально). Диск в такой оправке выглядит так.
С другой стороны.
Разумеется, можно зажимать не только отрезные, но и шлифовальные диски.
Я был очень удивлён, когда обнаружил, что оправки (адаптеры, переходники) для дисков УШМ, не продаются ни в хозяйственных магазинах, ни на маркетплейсах, и даже на Авито нет умельцев, которые бы их делали. Но «голь на выдумки хитра» и теперь вы знаете, как из деталей, имеющихся в продаже, сделать такую оправку.
P. S. Видео.
27 комментариев
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https://leroymerlin.ru/product/tarelka-opornaya-na-lipuchke-flexione-100-mm-s-perehodnikom-81946450/
https://leroymerlin.ru/product/shayba-din-125a-14-mm-ocinkovannaya-stal-cvet-serebristyy-5-sht-10965922/
а лучше https://leroymerlin.ru/product/shayba-kuzovnaya-din-9021-14-mm-ocinkovannaya-stal-cvet-serebristyy-2-sht-10966378/
Но без защитного кожуха я бы на дрель его тоже не поставил.
На дрель — действительно если только шлифовочный
Нет такого инструмента :-)
1) Болт, который будет осью — самая ответственная часть, с кривым ничего не получится. В моем случае был болт М10, можно и М8, и М12, смотря как позволяет дрель и как подбираются прочие детали. Головка должна сидеть ровно и иметь хорошую нижнюю плоскость. Желателен небольшой участок без резьбы под головкой (на толщину диска и шайб), но диаметр там нужен не меньше, чем наружный по резьбе, а лучше даже чуть больше (геометрия болта зависит в т.ч. и от технологии его изготовления).
2) шайба-вставка — самая сложная часть, т.к. потребует ручного изготовления и/или подгонки. Должна плотно садиться на болт (как раз на тот участок под головкой) и в отверстие диска (упомянутые 22 мм, но бывают и отклонения).
3) Две «зажимные» шайбы — обычные или с минимальной доработкой. Должны надеваться на болт и гарантированно перекрывать отверстие в диске. В моем случае подошли шайбы М10 «увеличенного диаметра».
4) Две гайки.
Шайбу-вставку, возможно, придется делать из шайбы «увеличенного диаметра» меньшего размера — например, 8 мм для болта М10. Внутренне отверстие аккуратно рассверливается, лучше сначала на чуть меньший диаметр с последующей доводкой напильником (для более плотной посадки на болт). Снаружи опять же напильником до диаметра 22 (возможно, с подгонкой в конкретный диск — даже если это обычный отрезной, его ведь не планируется в таком виде гонять до износа и скорой замены на другой). Естественно, надо заботиться о совпадении центров окружностей (или контролировать одинаковость ширины шайбы) — звучит настораживающе, но на самом деле при минимальном навыке делается беспроблемно и довольно быстро. Остается только собрать: шайба под головку болта, диск со вставокй в нем, вторая шайба, гайка, контргайка. Если вставка окажется толще диска, понадобятся еще 1-2 тонкие шайбы-прокладки в внутренним диаметром 22+, чтобы сила зажима приходилась на диск, а не на вставку. Гайки надо затягивать хорошо, т.к. на выбеге диск будет стараться их ослабить, по той же причине и контргайка.
Болт зажимется в патрон прямо за резьбу — за те несколько несколько раз использования, на которые вообще делается такое приспособление, резьба не замнется настолько, чтобы дать перекос или перестать служить резьбой. Естественно, надо все это проверять на биение — при небходимости перезажать, повернуть, заменить болт и т.п. Совсем небольшие биения не критичны — все равно инструмент будет в руках, неточных и нежестких.
Вероятно, лучше использовать шпильку с короткой резьбой на одном конце, тогда гаек потребуется три, и в патрон попадает гладкая цилиндрическая часть. Но болт найти легче.
Такой вариант с шайбой пригоден для тонких дисков (отрезных). Для толстого (обдирного, заточного) придется искать что-то другое или вытачивать — теряется смысл импровизации. В моем случае диск был алмазный — как раз около 2 мм.
Что касается оправданности и безопасности:
— естественно, это не для постоянного использования, а для разовых или очень редких случаев;
— скорость, как уже было отмечено, в 5-10-15 раз ниже, чем на «болгарке»;
— такие работы все равно очень желательно выполнять в очках (кстати, а обломки круга из-под кожуха всегда улетают по прямой, никогда не рикошетят, вторичных осколков не дают?);
— дрели бывают разные, например со съемной ручкой для удержания двумя руками — не слишком удобно, но вполне надежно;
— иногда «болгарка» в принципе слишком агрессивна, надо что-то медленнее и аккуратнее, а такой инструмент встречается уже гораздо реже;
— да, специализированный инструмент лучше, но иметь хоть что-то, способное решить задачу, гораздо лучше (примерно вдвое:), чем совсем не иметь возможности ее решить.
Спасибо за очень правильные, спокойные и взвешенные выводы в конце. Сразу видно, что Вы не теоретик, как многие в комментариях, а практик. )
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