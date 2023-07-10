Как сделать адаптер для использования кругов УШМ в дрели

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| Гайд | Своими руками (DIY)

Даже если у вас есть УШМ («Болгарка»), возможность использовать диски от неё с шуруповертом или дрелью очень полезна: за счёт более низкой скорости вращения можно более аккуратно шлифовать и обрезать не очень толстые металлические детали и нет никаких искр. Вот только адаптеры (оправки) для зажимания дисков УШМ в дрель промышленно не выпускаются. Но можно кое-что придумать. :)

Важное замечание: диск от УШМ при использовании в дрели довольно опасен, несмотря на не очень высокую скорость. Будьте внимательны и аккуратны.Когда УШМ только начали появляться в продаже, в магазинах продавали вот такие простые и удобные оправки.

Оправка состоит из трёх деталей: — выточенная на токарном станке деталь с хвостовиком, шайбой 30 мм, шайбой-направляющей 22 мм (на неё и «садится» диск) и «винтом» с нарезанной резьбой;- шайба с проточкой 22.3 мм (проточка нужна для того, чтобы если диск тонкий, излишек шайбы-направляющей попадал в неё;- гайка.

Увы, ничего подобного в магазинах сейчас нет. Встречал такую оправку только в одном интернет-магазине по цене около 400 руб без стоимости доставки.

На Aliexpress есть похожие с виду оправки, но в Китае другой стандарт дисков УШМ (отверстие 16 мм, а не 22 мм, как у нас) и для дисков, продающихся в России, они не подходят.

И всё же выход есть! Нам понадобятся три вещи — «гайка с опорным фланцем для УШМ М14» или «гайка для УШМ», «тарелка опорная на липучке с переходником» или «адаптер УШМ 14 мм» и шайба 14 мм.

«комплект для УШМ» в Леруа Мерлен стоит 160 рублей, «крепление для дисков 100 мм» — 100 рублей, пять шайб — 26 рублей. Из всего купленного понадобится только гайка, хвостовик и шайба.

Замечу, что хвостовики продаются и отдельно (в хозяйственных магазинах они стоят около 75 рублей, в интернет-гипермаркетах почему-то вдвое дороже).

В УШМ диск зажимается между большой шайбой и гайкой, но, судя по всему есть два стандарта шайб — с отверстием 16 мм и 14 мм.

Если бы шайба была 14 мм, это было бы идеально и дополнительная шайба не понадобилась бы, и диски бы зажимались любой толщины, но в комплекте, продающемся в Леруа, шайба имеет отверстие 16 мм и она нам не подойдёт.

В Озоне есть в продаже несколько подобных комплектов, но диаметр отверстия нигде не указан. Судя по картинкам, вот в этом комплекте за 292 рубля шайба 14 мм.

Но я уже купил комплект с отверстием 16 мм, так что придётся зажимать диск без большой шайбы. Оправка при этом выглядит так.

В неё можно зажимать диски с толщиной не менее 2 мм, более тонкие диски будут болтаться, так как 22-миллиметровая шайба-направляющая гайки будет выступать над диском.

Диски 2.5 мм и более зажимаются отлично (2 мм не пробовал, но скорее всего тоже будет всё нормально). Диск в такой оправке выглядит так.

С другой стороны.

Разумеется, можно зажимать не только отрезные, но и шлифовальные диски.

Я был очень удивлён, когда обнаружил, что оправки (адаптеры, переходники) для дисков УШМ, не продаются ни в хозяйственных магазинах, ни на маркетплейсах, и даже на Авито нет умельцев, которые бы их делали. Но «голь на выдумки хитра» и теперь вы знаете, как из деталей, имеющихся в продаже, сделать такую оправку.

P. S. Видео.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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Автор ammo ПА Рейтинг +1238.10
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27 комментариев

x
Можно добавить ссылки? В Леруа не находятся.
ammo
https://leroymerlin.ru/product/gayka-s-opornym-flancem-dlya-ushm-m14-85562585/
https://leroymerlin.ru/product/tarelka-opornaya-na-lipuchke-flexione-100-mm-s-perehodnikom-81946450/
https://leroymerlin.ru/product/shayba-din-125a-14-mm-ocinkovannaya-stal-cvet-serebristyy-5-sht-10965922/
а лучше https://leroymerlin.ru/product/shayba-kuzovnaya-din-9021-14-mm-ocinkovannaya-stal-cvet-serebristyy-2-sht-10966378/
I
Болгаркой нормально пилится дерево универсальным диском без зубцов (стальной диск с металлической крошкой по окантовке). Несмотря на мелкие заусенцы на таких дисках — скорость пиления более чем.
Но без защитного кожуха я бы на дрель его тоже не поставил.
На дрель — действительно если только шлифовочный
ammo
Это не очень хорошее сравнение. Болгарка крутится со скоростью 13 тысяч оборотов в минуту и диск по дереву для неё действительно страшная вещь. Здесь же скорости маленькие и болгарочный диск на шуруповерте используется, как электронапильник и для обрезки чего-то маленького. Я, к примеру, обрезал таким диском алюминиевые трубки карниза для шторы в ванной. Но в любом случае конечно нужно соблюдать осторожность.
A
Я таким рекомендую погуглить «Смерть от болгарки» — там в картинках всё очень доходчиво… А вообще, если по-чесноку", лепить такую конструкцию чисто российский подход под названием «дешево и сердито» — ведь есть же специализированный инструмент, тот же реноватор.
ammo
Реноватор он вибрационный и не всегда удобен.
ammo
Опасная, но не весьма — обороты небольшие. Обдирочник превращается в электрошкурку, а отрезной диск в электронапильник.
s
Надо было назвать статью: «Как себя покалечить.».
ammo
Покалечить себя можно множеством способов и этот не самый опасный — скорость на порядок (в 10 раз) ниже, чем у болгарки. Если всё делать аккуратно, риск травматизма ниже, чем у болгарки с кожухом.
t
Старую краску с металла снимать этим удобно? Долго?
ammo
Краску наверное щётками металлическими всё же. Конечно долго.
А
Данное решение, как вынужденная мера, сойдёт. НО!: 1) нет кожуха, отломком диска в мягкие ткани одарите себя вряд-ли (обороты не те), но абразив в глаза себе и окружающим — легко, 2) расшатать вал дрели, а при наличии должного куража, при дозволении инструмента, конечно, коротнуть якорь на статор… 3) может помотать немного, а при достаточной мощность возможно доработать себе лучезапястный сустав. Будьте счастливы, здоровы и богаты
ammo
Нене, это для очень недолгого использования и без усилий. Тут усердствовать точно не нужно.
А
Не плодите колхоз. Есть такой инструмент — грайвер, для него есть отрезные диски. Пилил им даже водопроводные трубы.
v
«Есть такой инструмент — грайвер»
Нет такого инструмента :-)
ammo
Я вот тоже не понял, что это за инструмент такой. :)
v
DIY бессмысленный и беспощадный :)
D
Толку от такого инструмента мало, а шанс угробить дрель весьма высок.
ammo
Не нужно применять большие боковые усилия и ничего плохого с дрелью не случится.
S
Вариант немного хуже, зато из универсальных комплектующих (поэтому без конкретных ссылок и даже размеров — можно подобрать по-разному). Использован неоднократно, как для дрели, так и для точила без подходящих готовых переходников.
1) Болт, который будет осью — самая ответственная часть, с кривым ничего не получится. В моем случае был болт М10, можно и М8, и М12, смотря как позволяет дрель и как подбираются прочие детали. Головка должна сидеть ровно и иметь хорошую нижнюю плоскость. Желателен небольшой участок без резьбы под головкой (на толщину диска и шайб), но диаметр там нужен не меньше, чем наружный по резьбе, а лучше даже чуть больше (геометрия болта зависит в т.ч. и от технологии его изготовления).
2) шайба-вставка — самая сложная часть, т.к. потребует ручного изготовления и/или подгонки. Должна плотно садиться на болт (как раз на тот участок под головкой) и в отверстие диска (упомянутые 22 мм, но бывают и отклонения).
3) Две «зажимные» шайбы — обычные или с минимальной доработкой. Должны надеваться на болт и гарантированно перекрывать отверстие в диске. В моем случае подошли шайбы М10 «увеличенного диаметра».
4) Две гайки.
Шайбу-вставку, возможно, придется делать из шайбы «увеличенного диаметра» меньшего размера — например, 8 мм для болта М10. Внутренне отверстие аккуратно рассверливается, лучше сначала на чуть меньший диаметр с последующей доводкой напильником (для более плотной посадки на болт). Снаружи опять же напильником до диаметра 22 (возможно, с подгонкой в конкретный диск — даже если это обычный отрезной, его ведь не планируется в таком виде гонять до износа и скорой замены на другой). Естественно, надо заботиться о совпадении центров окружностей (или контролировать одинаковость ширины шайбы) — звучит настораживающе, но на самом деле при минимальном навыке делается беспроблемно и довольно быстро. Остается только собрать: шайба под головку болта, диск со вставокй в нем, вторая шайба, гайка, контргайка. Если вставка окажется толще диска, понадобятся еще 1-2 тонкие шайбы-прокладки в внутренним диаметром 22+, чтобы сила зажима приходилась на диск, а не на вставку. Гайки надо затягивать хорошо, т.к. на выбеге диск будет стараться их ослабить, по той же причине и контргайка.
Болт зажимется в патрон прямо за резьбу — за те несколько несколько раз использования, на которые вообще делается такое приспособление, резьба не замнется настолько, чтобы дать перекос или перестать служить резьбой. Естественно, надо все это проверять на биение — при небходимости перезажать, повернуть, заменить болт и т.п. Совсем небольшие биения не критичны — все равно инструмент будет в руках, неточных и нежестких.
Вероятно, лучше использовать шпильку с короткой резьбой на одном конце, тогда гаек потребуется три, и в патрон попадает гладкая цилиндрическая часть. Но болт найти легче.
Такой вариант с шайбой пригоден для тонких дисков (отрезных). Для толстого (обдирного, заточного) придется искать что-то другое или вытачивать — теряется смысл импровизации. В моем случае диск был алмазный — как раз около 2 мм.
Что касается оправданности и безопасности:
— естественно, это не для постоянного использования, а для разовых или очень редких случаев;
— скорость, как уже было отмечено, в 5-10-15 раз ниже, чем на «болгарке»;
— такие работы все равно очень желательно выполнять в очках (кстати, а обломки круга из-под кожуха всегда улетают по прямой, никогда не рикошетят, вторичных осколков не дают?);
— дрели бывают разные, например со съемной ручкой для удержания двумя руками — не слишком удобно, но вполне надежно;
— иногда «болгарка» в принципе слишком агрессивна, надо что-то медленнее и аккуратнее, а такой инструмент встречается уже гораздо реже;
— да, специализированный инструмент лучше, но иметь хоть что-то, способное решить задачу, гораздо лучше (примерно вдвое:), чем совсем не иметь возможности ее решить.
ammo
Думал о таком варианте, но изготовление шайбы-вставки довольно затруднительно.
Спасибо за очень правильные, спокойные и взвешенные выводы в конце. Сразу видно, что Вы не теоретик, как многие в комментариях, а практик. )
s
Скорость вращений шпинделя УШМ — 9000-11000 оборотов в минуту, скорость шуруповерта — 1000-1500. Что этим кругом делать на таких оборотах? Пятку чесать?
ammo
Прочитайте комментарий на один выше Вашего.
М
Есть такой товарищ на Ютубе, доктор дью, он хорошо рассказывает о таких вещах ?. Специально для тех, кому нужны обороты поменьше, на ушм есть регулировка оборотов(как ни странно, но большинство называет ушм болгаркой, хотя в основном практически все используют 125 именно ушм). Диски, как отрезные, зачистные и прочие имеют определённые характеристики, в частности частоту вращения не выше и не НИЖЕ определённого порога, при низких оборотах тот же зачистной может раскрошить весь абразив. Помимо всего вышесказанного, я дико сомневаюсь что дрелью будет удобно отрезать, да и подшипники на валу вам спасибо не скажут
13517162@vkontakte
«На Aliexpress есть похожие с виду оправки, но в Китае другой стандарт дисков УШМ (отверстие 16 мм, а не 22 мм, как у нас) и для дисков, продающихся в России, они не подходят.», вот блин, а мне как раз нужна посадка под ф16мм для болгарки или для дрели. диски алмазные разной гритности, типа для ювелирки на алике недорогие. для заточки побетитовых напаек на дисковых пилах. но на единстенном переходнике, который мне вчера попался, напрочь отсутствует информация, о размере посадочного расширения.

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