Виниловый проигрыватель за 130 тысяч долларов оснастили крупнейшим в мире двигателем такого типа

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Компания Wilson Benesch представила виниловый проигрыватель Greenwich стоимостью $130 тыс. Его главная техническая особенность — синхронный двигатель прямого привода OMEGA диаметром 15 дюймов (38,1 см). Производитель называет его самым крупным электродвигателем, когда-либо созданным для проигрывателей винила.

Greenwich стал младшей моделью серии GMT, в которую также входят более дорогие Prime Meridian и GMT One. При этом новинка использует ту же базовую систему привода ALPHA-OMEGA, что и старшие устройства. Европейская премьера проигрывателя состоялась на выставке HIGH END Vienna 2026, проходившей с 4 по 7 июня в Вене.

Двигатель OMEGA построен по бессердечниковой конструкции без зубцов статора. В его составе используются 21 прецизионная обмотка и 14 неодимовых магнитов. Такая схема должна уменьшать пульсации крутящего момента, вибрации и механические шумы, обеспечивая равномерное вращение пластинки. Электронный блок ALPHA Drive массой 30 кг управляет двигателем с помощью кварцевой системы стабилизации и позволяет выбирать скорости 33,3, 45 и 78 об/мин.

Сам проигрыватель весит 64 кг. Его можно дополнить тонармом GRAVITON Ti, головкой звукоснимателя TESSELLATE Ti, специальной стойкой R1 Carbon Rack и системой автоматической регулировки вертикального угла следования иглы VTA. Последняя предлагается как дополнительная опция. Цена Greenwich без дополнительных компонентов составляет £82 тыс. в Великобритании, €98 тыс. в Европе и $130 тыс. в США. Производство началось в апреле 2026 года, а стандартный срок поставки заявлен на уровне 12-14 недель.

Источник: wilson-benesch.