Винил вверх ногами и игла без магнитов: представлена необычная вертушка PP-2

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Французская студия Waiting For Ideas представила проигрыватель виниловых пластинок PP-2, который воспроизводит записи в перевёрнутом положении и использует оптическую систему считывания звука. Вместо привычного тонарма с магнитной головкой здесь установлен скрытый механизм: пластинка лежит этикеткой вниз, а игла считывает дорожку с обратной стороны. Пользователю остаётся положить диск и нажать кнопку воспроизведения.

Главное техническое изменение по сравнению с предыдущей моделью PP-1 — оптический звукосниматель на базе технологий Miniot. Игла по-прежнему физически касается виниловой дорожки, но её движения регистрируются с помощью света, а не традиционной системы магнитов и катушек.

По утверждению разработчиков, уменьшение массы подвижных элементов позволяет игле точнее следовать микрорельефу канавки и извлекать больше деталей записи. Это не лазерный проигрыватель, считывающий пластинку бесконтактно.

Внутри алюминиевого корпуса установлен двигатель прямого привода с аксиальным магнитным потоком. Оптическая система управления корректирует скорость вращения 1000 раз в секунду. Проигрыватель автоматически поддерживает два стандартных режима — 33⅓ и 45 об/мин. Также предусмотрены встроенный аналоговый предусилитель, выходы RCA и 3,5-мм Mini-Jack, а питание подаётся через USB-C. Корпус размером 35 x 35 x 6,5 см изготовлен из алюминия.

PP-2 развивает концепцию модели PP-1, представленной в 2025 году, но предлагает обновлённую систему считывания и управления вращением. Новинка ориентирована на любителей винила, которым хочется сохранить аналоговый способ прослушивания, но отказаться от ручной настройки тонарма и звукоснимателя.

Источник: waiting-for-ideas