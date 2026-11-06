Три излучателя и деревянные панели: FiiO представила гибридные наушники Jade Audio JH13

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Внутри каждой миниатюрной гарнитуры работают сразу три излучателя: один динамический и два арматурных. При чувствительности 110 дБ/мВт наушники можно использовать даже со смартфоном без отдельного усилителя. Модель JH13 выпустила компания Jade Audio — дочерний бренд FiiO, специализирующийся на доступной Hi-Fi-акустике.

Автор: FiiO Источник: www.fiio.com

За низкие частоты отвечает 10-мм динамический излучатель с асимметричной двойной магнитной системой. Для воспроизведения высоких частот предусмотрены два арматурных драйвера. Их работу согласует специальный кроссовер, который распределяет звуковой сигнал между разными типами излучателей. Импеданс составляет 24 Ом, а заявленный частотный диапазон — от 10 Гц до 40 кГц.

Отдельного внимания заслуживает катушка динамического излучателя. Она изготовлена по технологии CCAW из алюминиевой проволоки с медным покрытием. Диаметр сердечника составляет всего 0,033 мм, а поставщиком выступила японская компания Daikoku. Корпуса получили декоративные панели из натурального дерева зебрано с характерным чередованием светлых и тёмных полос.

Автор: FiiO Источник: www.fiio.com

В комплект входит съёмный кабель из бескислородной меди с 120 проводниками, распределёнными по четырём жилам. Он оснащён стандартным разъёмом 3,5 мм, а для подключения к наушникам используются коннекторы 0,78 мм с двумя контактами. Вес одного наушника без кабеля составляет около 6,6 г. Конструкция предусматривает ношение кабеля за ушами, что помогает надёжнее фиксировать гарнитуру.

Источник: fiio

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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