Теперь старую аудиотехнику можно подключить по Bluetooth: iFi представила адаптер UP Travel Max

Компания iFi Audio представила UP Travel Max — компактный адаптер, который добавляет Bluetooth к аудиоустройствам без беспроводного подключения. С его помощью можно слушать музыку из бортовой системы самолета через собственные беспроводные наушники, передавать звук со смартфона на старую автомобильную магнитолу или подключать к современной акустике MP3-плееры. Новинка стала развитием модели UP Travel, выпущенной ранее.

Главная особенность устройства — поддержка двусторонней передачи звука без потерь. Адаптер способен работать как передатчик и как приемник Bluetooth, причем при подключении совместимых устройств поддерживается качество на уровне CD. Для этого используются отдельные компоненты Qualcomm и ЦАП Cirrus Logic. Среди поддерживаемых форматов также заявлены LDAC, aptX Adaptive, aptX HD и AAC.

Новинка оснащена разъемом 3,5 мм, который выдвигается из корпуса нажатием кнопки. В режиме передачи устройство можно подключить к аудиовыходу самолета, старого плеера или домашней техники, чтобы слушать звук через Bluetooth-наушники. В обратном режиме адаптер подключается к аудиовходу магнитолы или музыкального центра и позволяет воспроизводить музыку со смартфона. Таким образом, для добавления беспроводного подключения не придется менять уже имеющуюся аппаратуру.

Еще одно отличие новинки — поддержка Auracast. Эта технология позволяет транслировать один аудиосигнал сразу на множество совместимых наушников и колонок. У предыдущей модели была возможность подключения только двух пар наушников одновременно. Корпус устройства весит 25,7 г, а одного заряда должно хватать на 10 часов работы. Предусмотрены также встроенный микрофон и система обработки звука K2.

Производитель предлагает новинку по цене 130 долларов США. Для сравнения, предыдущая модель стоит 100 долларов США.

Источник: Ecoustics