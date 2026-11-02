Шесть динамиков, звук 7.1 и 40 Вт: AULA выпустила акустику GS8

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| Новость | Аудио и звук

Китайский бренд AULA выпустил специальную версию настольной акустики GS8 для торговой площадки JD.com. Колонка получила новую фиолетовую расцветку Dream Purple, систему из шести акустических элементов и аккумулятор на 3600 мА·ч. Стартовая цена составляет 179 юаней (около 25 долларов), стандартная — 223 юаня.

Автор: AULA Источник: www.ithome.com

Акустика выполнена в вытянутом корпусе размером 409 x 84 x 68 мм. На передней панели расположена прозрачная зеркальная вставка, за которой установлена RGB-подсветка с палитрой из 16,8 млн цветов и четырьмя режимами работы. Для управления предусмотрены физические кнопки.

Номинальная мощность GS8 составляет 30 Вт, пиковая достигает 40 Вт. За воспроизведение звука отвечают два 57-мм широкополосных динамика, два 24-мм высокочастотных излучателя и две композитные низкочастотные мембраны. Встроенная звуковая карта поддерживает виртуальный объёмный звук 7.1.

Колонка подключается к устройствам через USB или Bluetooth 6.0. В комплект входит съёмный микрофон с круговым захватом звука и фильтрацией окружающих шумов. Аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч обеспечивает до 14 часов работы при громкости 50% и выключенной подсветке. С включёнными световыми эффектами время сокращается до семи часов. На максимальной громкости заявлена автономность от трёх до четырёх часов в зависимости от работы подсветки.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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