Schiit Audio впервые выпустит музыкальный стример и обещает 10 лет обновлений

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Schiit Audio готовит первый сетевой музыкальный стример после многолетнего отказа от подобных устройств. Компания рассчитывает выпустить его в 2027 году и обещает не менее десяти лет программной поддержки, включая обновления безопасности. Работающий прототип планируют показать на выставке CanJam Dallas 14-15 ноября 2026 года.

Разработку курирует Мартин Шиндлер, руководитель цифрового направления Schiit и автор системы управления Forkbeard. Идея устройства появилась в ходе экспериментов в 2025 году: инженеры изучали, как разные компоненты сетевого воспроизведения влияют на цифровой сигнал, поступающий на ЦАП. Теперь компания хочет объединить сетевой источник музыки с собственным программным обеспечением и контролировать весь цифровой тракт — от файла до выхода на аудиосистему.

Система Forkbeard уже объединяет совместимые ЦАП, усилители и предусилители Schiit в единую сеть управления. Она позволяет регулировать громкость и баланс, настраивать параметрический эквалайзер, отслеживать работу оборудования и получать обновления прошивки. Для нового стримера производитель рассчитывает упростить настройку до пяти минут, включая подключение музыкальной библиотеки.

По словам Шиндлера, ядро цифровой обработки звука готово примерно на 98%, а остальная программная часть — на 75%. Интерфейс пока требует доработки, поэтому ноябрьская демонстрация покажет не окончательный вариант устройства. Schiit ещё не раскрыла цену, название модели, полный список характеристик и поддерживаемых музыкальных сервисов.

Источник: ecoustics