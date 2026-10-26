OnePlus выпустила наушники Buds Clip с взаимозаменяемыми динамиками

Компания OnePlus анонсировала свои первые беспроводные наушники открытого типа Buds Clip. Главной особенностью новинки стала симметричная конструкция с датчиками автоматического определения уха: любой из двух наушников можно вставлять как в левую, так и в правую раковину, а электроника самостоятельно перенаправит стереоканалы.

Каждый наушник весит 5,2 грамма и оснащен гибкой дужкой из никелид-титанового сплава с эффектом памяти. За звучание отвечает двухполосная система из 11-миллиметрового низкочастотного и 9-миллиметрового высокочастотного излучателей с отдельными цифро-аналоговыми преобразователями, настроенная совместно с компанией Dynaudio. Устройство поддерживает кодек LHDC 5.0 для передачи звука высокого разрешения и использует технологии противофазного шумоподавления для снижения утечки аудиосигнала наружу.

Модель получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, модуль Bluetooth 6.1, а также систему из шести микрофонов с датчиком костной проводимости для передачи голоса при вызовах. Время автономной работы наушников составляет до 9,5 часа без подзарядки, а комплектный кейс увеличивает общий показатель до 40 часов. Устройство будет доступно в белом, сером и розовом цветах, однако стоимость и точные даты начала продаж производитель пока не сообщил.

Источник: androidauthority