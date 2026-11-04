OLLO Audio анонсировала студийные наушники X2 с бериллиевым напылением

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| Новость | Аудио и звук

Бренд из Словении OLLO Audio анонсировал студийные полноразмерные наушники открытого типа X2. Модель ручной сборки предназначена для звукорежиссеров и специалистов по сведению аудио, требующих высокой точности при работе с эквалайзером и динамической обработкой.

Главным техническим нововведением стал 50-миллиметровый динамический излучатель с бериллиевым напылением на ПЭТ-мембрану, нанесенным методом физического осаждения из паровой фазы (PVD). Корпус наушников выполнен из массива американского ореха, а оголовье изготовлено из нержавеющей стали и силикона. Конструкция модели полностью ремонтопригодна: производитель предлагает сменные комплектующие для каждого элемента устройства.

Автор: OLLO Audio Источник: olloaudio.com
Автор: OLLO Audio Источник: olloaudio.com

Каждый экземпляр наушников проходит индивидуальную заводскую калибровку, а соответствующие данные измерений поставляются в комплекте вместе с фирменным плагином USC для коррекции АЧХ. Рекомендованная розничная стоимость OLLO Audio X2 составляет 629 долларов.

Источник: majorhifi

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +299.10
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