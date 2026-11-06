Nothing решила выжать больше из трёх излучателей Headphone (1) Pro

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Nothing выпустила обновление прошивки 1.0.1.58 для полноразмерных наушников Headphone (1) Pro. Производитель обещает улучшенное звучание и повышение общей производительности устройства. Обновление уже доступно через приложение Nothing X.

Автор: Nothing Источник: www.mobiflip.de

Судя по опубликованному списку изменений, разработчики ограничились двумя пунктами: улучшением качества звучания и общей производительности. При этом Nothing не уточнила, какие именно параметры аудиосистемы изменились и затрагивает ли прошивка работу шумоподавления, эквалайзера или других функций.

Обновление особенно интересно с учётом аудиосистемы Headphone (1) Pro. Наушники оснащены тремя излучателями: 40-мм динамическим басовым драйвером, отдельным динамическим излучателем для средних частот и высокочастотным xMEMS-модулем.

Устройство также поддерживает адаптивное шумоподавление до 46 дБ и передачу звука по USB-C с разрешением до 24 бит/192 кГц. Пока Nothing не сообщила, затронула ли новая прошивка работу этих компонентов. Распространение обновления может проходить постепенно, поэтому оно появится у пользователей не одновременно.

Источник: mobiflip

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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