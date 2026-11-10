Gadhouse объединила виниловый проигрыватель и Bluetooth-колонку в корпусе в стиле 1950-х

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Компания Gadhouse представила проигрыватель Brad Retro MK II, который позволяет слушать виниловые пластинки не только дома, но и вдали от розетки. Устройство получило питание через USB-C с возможностью подключения внешнего аккумулятора, встроенные стереодинамики и беспроводной Bluetooth 5.3.

Проигрыватель работает с пластинками диаметром от 7 до 12 дюймов и поддерживает три скорости вращения: 33⅓, 45 и 78 об/мин. В основе конструкции лежит ременной привод, а для воспроизведения используется сменная игла Gadhouse Ruby Stylus. Предусмотрена регулировка скорости вращения (Pitch Control), а также автоматический запуск и остановка.

Для прослушивания музыки без внешней акустики установлены два широкополосных динамика. Также предусмотрены Bluetooth для беспроводного воспроизведения цифровой музыки, вход AUX, USB для подключения накопителей и стереовыход RCA для внешней акустики или усилителя. Корпус имеет размеры 330 x 280 x 115 мм, масса устройства составляет около 2 кг.

Внешность Brad Retro MK II отсылает к бытовой технике 1950-х годов. По сравнению с первоначальной версией производитель обновил беспроводное соединение до Bluetooth 5.3, добавил питание через USB-C и изменил акустическую систему. Последнее обновление позволяет использовать проигрыватель в более мобильном формате, хотя качество звучания встроенных динамиков не заменяет полноценную домашнюю Hi-Fi-систему.

Источник: gadhouse