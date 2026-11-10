Gadhouse объединила виниловый проигрыватель и Bluetooth-колонку в корпусе в стиле 1950-х

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Gadhouse представила проигрыватель Brad Retro MK II, который позволяет слушать виниловые пластинки не только дома, но и вдали от розетки. Устройство получило питание через USB-C с возможностью подключения внешнего аккумулятора, встроенные стереодинамики и беспроводной Bluetooth 5.3.

Автор: Gadhouse Источник: gadhouse.com

Проигрыватель работает с пластинками диаметром от 7 до 12 дюймов и поддерживает три скорости вращения: 33⅓, 45 и 78 об/мин. В основе конструкции лежит ременной привод, а для воспроизведения используется сменная игла Gadhouse Ruby Stylus. Предусмотрена регулировка скорости вращения (Pitch Control), а также автоматический запуск и остановка.

Для прослушивания музыки без внешней акустики установлены два широкополосных динамика. Также предусмотрены Bluetooth для беспроводного воспроизведения цифровой музыки, вход AUX, USB для подключения накопителей и стереовыход RCA для внешней акустики или усилителя. Корпус имеет размеры 330 x 280 x 115 мм, масса устройства составляет около 2 кг.

Внешность Brad Retro MK II отсылает к бытовой технике 1950-х годов. По сравнению с первоначальной версией производитель обновил беспроводное соединение до Bluetooth 5.3, добавил питание через USB-C и изменил акустическую систему. Последнее обновление позволяет использовать проигрыватель в более мобильном формате, хотя качество звучания встроенных динамиков не заменяет полноценную домашнюю Hi-Fi-систему.

Источник: gadhouse

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 159 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Аудио и звук 1195 6888 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...

Будэ-ччигэ: как армейские консервы после войны превратились в одно из самых необычных корейских рагу

В одной кастрюле будэ-ччигэ легко встретить продукты, которые будто случайно оказались в разных кухнях. Рядом с кимчи кипят ломтики консервированной ветчины, сосиски, тофу и зелёный лук, сверху...

Обзор W-KING D20: большой бумбокс для вечеринок и караоке

W-KING D20 — большой бумбокс для тех, кто хочет громкий звук, караоке и живой. Она тяжёлая, но это компенсируется звуком: пять динамиков, разборчивая середина, глубокий бас и микрофоны в комплекте.

Почему камчатский краб с биологической точки зрения является не крабом, а раком-отшельником

Отряд десятиногих ракообразных предполагает наличие пяти пар развитых грудных конечностей. У камчатского краба на виду находятся только четыре пары: одна пара несет клешни, а три оставшиеся служат...