Два выхода, Hi-Res и эквалайзер без приложения: представлен ЦАП Kiwi Ears Coda

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| Новость | Аудио и звук

Компактный USB-C ЦАП Kiwi Ears Coda позволяет подключать к смартфонам сразу два типа проводных наушников: с обычным разъёмом 3,5 мм и балансным 4,4 мм. Устройство поддерживает воспроизведение PCM-аудио с параметрами до 32 бит и 384 кГц, а для настройки звучания не требует установки приложения.

Автор: Kiwi Ears Источник: mezha.net

Алюминиевый корпус устройства весит всего 10 г и имеет размеры 30,9 x 14,7 x 11,5 мм. Оба выхода обеспечивают мощность более 30 мВт на канал при нагрузке 32 Ом. Производитель также заявляет коэффициент нелинейных искажений менее 0,003% и отношение сигнал/шум выше 114 дБ.

Отдельного внимания заслуживает система настройки звука. Вместо фирменного приложения используется веб-эквалайзер Kiwi Ears с пятью полосами регулировки и возможностью сохранять пользовательские профили. ЦАП работает со смартфонами, планшетами и ноутбуками с USB-C без установки дополнительных драйверов.

Kiwi Ears Coda оценили в 29,99 доллара. Устройство рассчитано прежде всего на пользователей проводных наушников, которым нужен компактный внешний ЦАП с балансным подключением. При этом мощность 30 мВт на канал ориентирована скорее на внутриканальные и нетребовательные наушники, чем на полноразмерные модели с высоким сопротивлением.

Источник: mezha

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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