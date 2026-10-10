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Компания CMF готовится вывести на рынок две новые беспроводные колонки Speaker S и Speaker M. Обе модели получили необычный корпус, напоминающий небольшой пакет с наклонной верхней частью и ручкой для переноски. Подробности о новинках появились раньше официального анонса: устройства обнаружили в каталоге продавца из Шри-Ланки.

Колонки выполнены в едином стиле, но различаются размерами и оформлением передней панели. У младшей S-версии установлена одна крупная акустическая решетка, тогда как у M-версии их две. Внешность дополняют черный корпус и оранжевые элементы. При этом в социальных сетях уже появились изображения старшей модели в синем и оранжевом цветах, поэтому окончательный выбор расцветок пока неизвестен.

Обе новинки поддерживают Bluetooth 5.4 и способны работать без подзарядки до 18 часов. Для зарядки используется разъем USB-C, а защита IP54 позволяет не опасаться обычных брызг воды и попадания пыли в ограниченном количестве. Благодаря встроенной ручке колонки можно переносить одной рукой или подвешивать на сумку.

Модель M получила два динамика и функцию усиления басов. Для управления громкостью предусмотрен отдельный оранжевый регулятор, поэтому обращаться к смартфону для изменения уровня звука необязательно. У модели S заявлена мощность 12 Вт, а конструкция включает 40-миллиметровый широкополосный динамик и пассивный излучатель диаметром 50 мм. Аккумулятор на 2500 мА·ч обеспечивает до 18 часов воспроизведения. Масса этой модели составляет 580 г.

Продажи новинок должны начаться 12 октября. По данным продавца, в Шри-Ланке младшую модель предлагают примерно за 80 долларов, а старшую — за 120 долларов. Официальные сведения о стоимости и доступности колонок на других рынках пока не опубликованы.

Источник: Gizmochina