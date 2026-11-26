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Имидж крайне важен для гендиректора крупной корпорации: то, чем для Стива Джобса была черная водолазка, для Дженсена Хуанга — черная кожаная куртка. А поскольку вокруг этого топ-менеджера не утихает ажиотаж — даже после его возвращения на пост главы Nvidia, — организация PETA решила воспользоваться этим вниманием СМИ, чтобы донести свое послание. Вместо кожаной куртки зоозащитники предлагают Хуангу альтернативу.

«Технологии не развиваются, если держатся за устаревшие системы — то же самое касается и моды. Поэтому «веганская» кожаная куртка на основе оливок кажется идеальным выбором для возвращения Хуанга в Nvidia», — заявили представители PETA в соцсети X.

Как сообщает издание The Independent, организация PETA отправила Хуангу куртку, «кожа» которой на 100% состоит из отходов оливкового производства. Модель от бренда Benedetti Life стоит почти $800 — это значительно дешевле изделий от Tom Ford, которые обычно носит Дженсен Хуанг. По данным журнала Fortune, куртки, которые предпочитает глава Nvidia, могут стоить до 10 000 долларов.

В соцсети X организация PETA написала: «Дженсен, мы нашли твою следующую фирменную куртку», — сопроводив публикацию фотографией Хуанга в кожаной куртке. Возможно, в PETA полагают, что Хуанг уже начинает строить планы на 2027 год.

Эта новая глава требует принятия более правильных решений. Если ты готов к новой эре, значит, пришло время для новой куртки. PETA

Источник: PETA