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Компания Google начала распространение обновления Android Auto 18.2 (сборка 18.2.664604-release), релиз которого состоялся 24 ноября 2026 года. Главным нововведением версии стала переработанная навигация: верхняя панель с вкладками заменена на вертикальное боковое меню, расположенное ближе к водителю для сокращения времени отвлечения от дороги и уменьшения дистанции до сенсорных элементов управления.

Обновленный боковой интерфейс уже поддерживается в штатном приложении «Телефон», а также в музыкальных сервисах Spotify, YouTube Music и Amazon Music. Перенос навигационной панели на боковую грань экрана позволил перераспределить полезную площадь на широкоформатных автомобильных дисплеях: кнопки управления стали крупнее, а блок воспроизведения мультимедиа получил увеличенные обложки альбомов.

Поэтапное развертывание Android Auto 18.2 осуществляется через магазин приложений Google Play для совместимых мультимедийных систем автомобилей.

Источник: ubergizmo