Xiaomi выпустила посудомоечную машину Mijia на 18 комплектов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Техника для дома

В линейке техники Xiaomi появилась посудомоечная машина Mijia Smart Dishwasher 18 Sets, работающая в экосистеме HyperOS Connect. Устройство можно устанавливать как встроенным, так и отдельно стоящим. Объём внутренней камеры составляет 156 литров, а заявленная вместимость — до 18 комплектов или до 130 предметов посуды за один цикл.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

За качество мойки отвечает система из трех разбрызгивателей с двойными вращающимися спутниковыми коромыслами, формирующая объемный поток воды. Для сушки применяется технология обработки горячим паром с температурой на выходе до 115 C, а также предусмотрена 70-минутная программа экспресс-мойки и сушки. Устройство соответствует высшему классу энергоэффективности Level 1 по новому национальному стандарту Китайской Народной Республики.

Модель получила сертификат дезинфекции «7 звезд» с заявленным уровнем уничтожения бактерий и вирусов 99,99999%. Для предотвращения размножения микроорганизмов при длительном нахождении посуды внутри камеры предусмотрена система активной вентиляции, рассчитанная на хранение до 240 часов.

Розничная стоимость посудомоечной машины на китайском рынке составляет 3999 юаней (~$595).

Источник: Xiaomi / Weibo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 60 0
Автор GigaMOV Рейтинг +572.50
Блог Техника для дома 635 5343 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как живут в Супай, самом изолированном поселении США

У слова «изоляция» дурная слава. В умах людей всплывает либо недавняя самоизоляция во время пандемии, в которой, прямо скажем, хорошего было мало, либо изоляция кабелей в электрике, где, как...

Раритеты СССР, которые могут быть у вас дома: 6 вещей с неожиданной ценностью

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
При разборе старого шкафа легко оставить семейные фотографии, а остальное отправить в коробку «на выброс». Между тем коллекционный интерес иногда представляют самые неприметные предметы: советский...

Бюджетный способ попробовать костную проводимость с ИИ: обзор наушников Sanag B77S Pro Max

Костная проводимость звука — технология, которую сложно оценить по обычным характеристикам. В таких наушниках звук воспринимается не совсем привычным способом, а сама конструкция...

Княженика — ягода, которая выдерживает минус сорок, но боится жары: почему одиночный куст не даёт ягод и как вырастить её правильно

Княженику возили к царскому столу, а сегодня её можно поселить на своей грядке. Ягода мелкая, но ароматнее любой клубники. Делюсь опытом, как приручить арктическую малину в средней полосе.

Серая белка против рыжей: как завезённый конкурент меняет европейские леса без прямой охоты на соперника

Если смотреть на серую и рыжую белок в одном парке, трудно представить между ними серьёзную борьбу. Они не выслеживают друг друга как хищник добычу и не пытаются физически уничтожить соседний вид....