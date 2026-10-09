Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В линейке техники Xiaomi появилась посудомоечная машина Mijia Smart Dishwasher 18 Sets, работающая в экосистеме HyperOS Connect. Устройство можно устанавливать как встроенным, так и отдельно стоящим. Объём внутренней камеры составляет 156 литров, а заявленная вместимость — до 18 комплектов или до 130 предметов посуды за один цикл.

За качество мойки отвечает система из трех разбрызгивателей с двойными вращающимися спутниковыми коромыслами, формирующая объемный поток воды. Для сушки применяется технология обработки горячим паром с температурой на выходе до 115 C, а также предусмотрена 70-минутная программа экспресс-мойки и сушки. Устройство соответствует высшему классу энергоэффективности Level 1 по новому национальному стандарту Китайской Народной Республики.

Модель получила сертификат дезинфекции «7 звезд» с заявленным уровнем уничтожения бактерий и вирусов 99,99999%. Для предотвращения размножения микроорганизмов при длительном нахождении посуды внутри камеры предусмотрена система активной вентиляции, рассчитанная на хранение до 240 часов.

Розничная стоимость посудомоечной машины на китайском рынке составляет 3999 юаней (~$595).

Источник: Xiaomi / Weibo