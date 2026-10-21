Xiaomi показала третье поколение прикроватной лампы Mijia

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Xiaomi представила прикроватную лампу Mijia Bedside Lamp 3. Новинка выполнена в виде цилиндра с матовым плафоном, а на основании серебристого цвета расположены три сенсорные кнопки: уменьшение яркости, включение и увеличение яркости. Свет проходит через три слоя. Рассеиватель выравнивает свечение источника, внутренний плафон из рассеивающего материала дополнительно разбивает лучи, а внешний плафон покрыт жёстким матовым напылением.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Включить светильник можно взмахом руки над верхней частью корпуса. Верх целиком чувствителен к прикосновениям: долгое касание или удержание руки в зоне сенсора переключает режимы подсветки. Предусмотрено пять готовых сценариев: «Snow-Capped Mountains», «Forest», «Blue Tone», «Sunset» и «Clear Sky». Кроме них, в памяти 11 динамических и 7 статических эффектов, а цвет можно выбрать из 16 млн оттенков.

Компания заявляет, что в лампе стоят полноспектральные светодиоды с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC выше 0,98 и индексом цветопередачи Ra90. Световой поток меняется от значения ниже 1 лм до 570 лм. Также указаны подтверждения безопасности света по группе RG0 и отсутствия опасных пульсаций по стандарту IEEE.

В приложении Mi Home настраиваются утренний и вечерний сценарии: утром яркость растёт постепенно к заданному времени, вечером лампа переходит на низкую яркость и тёплый свет. Устройство работает с экосистемой Xiaomi HyperOS Connect и связывается с другими устройствами Xiaomi. Краудфандинг стартует 28 октября: в Китае новинку предложат за 269 юаней (~$40).

Источник: IT Home

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