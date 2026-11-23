Xiaomi представила одеяло с водяным обогревом Mijia Smart Water Heating Blanket Pro. Левая и правая половины одеяла нагреваются независимо друг от друга: у каждой есть свой бак, а водяные контуры физически разделены. Всего в конструкции два выхода и два возврата воды, а температуру отслеживают четыре датчика. Диапазон регулировки составляет от 25 до 55 градусов. В зоне ног трубки уложены плотнее, и по заявлению компании, там теплее на 3-5 градусов, чем на остальной части одеяла.

Воду греет двусторонний керамический PTC-элемент мощностью 450 Вт. Работа устройства, как утверждает Xiaomi, сопровождается шумом 32 дБ(A). Управлять одеялом можно через приложение Mi Home: там задаются таймеры, удалённое включение и выключение, а также температура на разные периоды сна. Объём бака около 1000 мл, и при использовании по 8 часов в день воды, по данным компании, хватает примерно на 60 дней. Расход электроэнергии в тестовых условиях составляет около 0,7 кВт·ч за ночь.

Ткань одеяла из микроэластичного волокна обработана антибактериальной добавкой с ионами серебра, заявленный уровень антибактериальной защиты не ниже 90%. Нижний слой сделан нескользящим, всего слоёв пять. Предусмотрен режим удаления клещей: два часа на высокой температуре, который заодно сушит постельное бельё.

Среди 12 защит указаны автоотключение через 15 часов без действий, отключение при опрокидывании и защита от работы без воды.

На китайском рынке за новинку просят 1099 юаней (~$165).

Источник: IT Home