Dyson выпустила JH01 с обогревом, обдувом и очисткой воздуха

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Dyson выпустила в Китае устройство JH01, которое совмещает очистку воздуха, обогрев и обдув холодным потоком. Продажи начались 4 ноября 2026 года по официальной цене 5199 юаней (примерно 63 300 рублей).

Заявленная скорость воздушного потока достигает 450 л/с, а задаваемая температура нагрева — до 32 °C. По сравнению с очистителем-обогревателем предыдущего поколения новинка втрое эффективнее удаляет формальдегид и вдвое лучше справляется с мелкодисперсными частицами.

Автор: Dyson Источник: www.ithome.com

Внутри два фильтра с круговым охватом 360°: основной и угольный с активированным углем. Формальдегид улавливается в два этапа — сначала адсорбируется, затем разлагается, что отличает схему от обычного накопления в сорбенте. Отдельно заявлена нейтрализация запахов домашних животных.

Производитель приводит результаты лабораторных тестов: более 99,99% удаления четырех вирусов, включая H1N1, человеческий коронавирус 229E, энтеровирус EV71 и кошачий калицивирус, а также более 99,99% для кишечной палочки, золотистого стафилококка и пневмококка. По четырем группам аллергенов — пылевым клещам, кошачьей перхоти, пыльце и плесени — эффективность указана на уровне 98%.

Название JH01 продолжает нумерацию китайских моделей Dyson, а приставка «круизный поток» описывает режим непрерывной циркуляции воздуха по помещению. Конструкция опирается на технологию Air Multiplier: воздух захватывается через щелевые сопла и разгоняется, что позволяет направлять поток в разные стороны без видимых лопастей.

Автор: Dyson Источник: www.ithome.com

Устройство рассчитано на круглогодичное использование: зимой оно работает как обогреватель, летом подает очищенный прохладный воздух. При этом техника не является кондиционером и не понижает температуру в помещении, а лишь создает ощущение прохлады за счет движения воздуха.

Официальная страница JH01 на сайте Dyson China в момент подготовки заметки не открывалась, поэтому часть параметров — масса, габариты, уровень шума, срок службы фильтров и площадь обслуживания — остается неизвестной. Для сравнения: глобальные модели Dyson Purifier Hot+Cool весят около 5,5 кг при высоте 764 мм, рассчитаны на комнату объемом 81 куб. м и работают с уровнем шума до 62 дБ на максимуме.

Источник: IT Home

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