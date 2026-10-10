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Apple подтвердила презентацию «Welcome home», которая пройдёт 13 октября 2026 года. Компания пока не раскрыла состав новинок, однако ожидается, что на мероприятии покажут первый домашний хаб с экраном, обновлённый HomePod mini и новую Apple TV.

Внешний вид хаба остаётся предметом слухов. Блогер Jon Prosser опубликовал 3D-рендеры устройства с квадратным экраном диагональю около 6 дюймов и рамкой около 6,35 мм. Apple эти изображения и характеристики не подтверждала.

По рендерам, хаб будет доступен в настольной версии с внутренним кодом J490 и настенной версии J491. Настольный вариант получит круглое металлическое основание, регулируемый по наклону экран и питание через USB-C. Настенная модель должна получить более тонкое основание с динамиками и микрофонами.

В обеих версиях предполагается камера разрешением 1080p для видеозвонков FaceTime, распознавания пользователей и аутентификации. Встроенного аккумулятора у устройства, по имеющимся данным, не будет: для работы потребуется постоянное подключение к питанию.

Датчики, как ожидается, смогут определять приближение человека. В отсутствие пользователя экран может показывать температуру и другую базовую информацию, а при приближении переключаться на управление умным домом. Также упоминаются автоматизации и управление жестами.

По слухам, устройство получит чип уровня A18 или новее, не менее 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему homeOS, объединяющую элементы tvOS, watchOS и iOS. Эти параметры нужны для работы Apple Intelligence, однако Apple их не подтверждала.

Отдельный магазин приложений для хаба, по сообщениям, не планируется. На устройстве могут быть предустановлены Safari, Apple Music, Фото, Календарь, Сообщения, Напоминания и FaceTime.

Название HomePad или HomeView также остаётся неподтверждённым. Цена, точные характеристики, доступность и дата начала продаж станут известны только после презентации 13 октября.

Источник: IT Home