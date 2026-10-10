Будущий хаб Apple может получить 8 ГБ памяти и чип A18

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| Новость | Техника для дома

Apple подтвердила презентацию «Welcome home», которая пройдёт 13 октября 2026 года. Компания пока не раскрыла состав новинок, однако ожидается, что на мероприятии покажут первый домашний хаб с экраном, обновлённый HomePod mini и новую Apple TV.

Внешний вид хаба остаётся предметом слухов. Блогер Jon Prosser опубликовал 3D-рендеры устройства с квадратным экраном диагональю около 6 дюймов и рамкой около 6,35 мм. Apple эти изображения и характеристики не подтверждала.

По рендерам, хаб будет доступен в настольной версии с внутренним кодом J490 и настенной версии J491. Настольный вариант получит круглое металлическое основание, регулируемый по наклону экран и питание через USB-C. Настенная модель должна получить более тонкое основание с динамиками и микрофонами.

Автор: fpt. Источник: www.ithome.com

В обеих версиях предполагается камера разрешением 1080p для видеозвонков FaceTime, распознавания пользователей и аутентификации. Встроенного аккумулятора у устройства, по имеющимся данным, не будет: для работы потребуется постоянное подключение к питанию.

Датчики, как ожидается, смогут определять приближение человека. В отсутствие пользователя экран может показывать температуру и другую базовую информацию, а при приближении переключаться на управление умным домом. Также упоминаются автоматизации и управление жестами.

По слухам, устройство получит чип уровня A18 или новее, не менее 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему homeOS, объединяющую элементы tvOS, watchOS и iOS. Эти параметры нужны для работы Apple Intelligence, однако Apple их не подтверждала.

Автор: fpt. Источник: www.ithome.com

Отдельный магазин приложений для хаба, по сообщениям, не планируется. На устройстве могут быть предустановлены Safari, Apple Music, Фото, Календарь, Сообщения, Напоминания и FaceTime.

Название HomePad или HomeView также остаётся неподтверждённым. Цена, точные характеристики, доступность и дата начала продаж станут известны только после презентации 13 октября.

Источник: IT Home

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