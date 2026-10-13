Apple анонсировала HomeView с 7-дюймовым экраном и выходом 13 ноября

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Apple представила Apple HomeView — умный домашний дисплей с Siri AI, камерой и функциями управления умным домом. Устройство доступно для предзаказа по цене 299 долларов, а продажи начнутся 13 ноября 2026 года.

HomeView получил 7-дюймовый Liquid Retina дисплей с True Tone и яркостью от 500 до 0,3 нит. Настольная версия выполнена на алюминиевой подставке со стальным шарниром, который позволяет регулировать наклон экрана. Отдельная версия HomeView (Wall Mounted) предназначена для крепления на стену и доступна в цветах Space Gray и Silver.

В устройстве установлены чип A18, 12-мегапиксельная камера Center Stage и четыре микрофона с формированием луча. HomeView распознает до шести пользователей по лицу и показывает каждому персонализированный экран с приложениями и виджетами. Доступ к личным сообщениям и календарю возможен, когда система распознала пользователя, а его связанный iPhone или iPad недавно разблокирован.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Siri AI отвечает за голосовое управление, поиск информации и работу с личным контекстом. При подключении совместимого iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence ассистент может использовать данные календаря, сообщений и других приложений. Без такого устройства HomeView сохраняет базовые возможности Siri AI, включая общие вопросы и подбор музыки.

Домашний хаб управляет совместимыми аксессуарами HomeKit и Matter: камерами, термостатами, освещением, замками и шторами. Интерфейс Home Camera позволяет одновременно отображать до девяти видеопотоков, а HomeView может распознавать звук дымовой сигнализации или датчика угарного газа и отправлять уведомления на iPhone, iPad или Apple Watch.

Автор: Apple Источник: www.apple.com
Автор: Apple Источник: www.apple.com

HomeView поддерживает FaceTime, сообщения, Intercom, Apple Music, Apple Podcasts, Apple News, Apple TV и совместимые сторонние аудио- и видеоприложения. Для звука предусмотрены два полнодиапазонных динамика в дисплее, низкочастотный динамик и два пассивных излучателя в основании настольной модели; заявлена поддержка Spatial Audio.

Предзаказ открыт в Австралии, Канаде, Индии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В Сингапуре прием заказов начнется 15 октября, в ЮАР устройство появится у авторизованных продавцов 13 ноября. Apple отдельно сообщила, что HomeView не будет продаваться в Европейском союзе, поскольку Siri AI пока недоступна в iOS в этом регионе.

Источник: Android Authority

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