Высокие цены на новые машины подстегнули спрос на подержанные авто. Рост 15%

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«Авито» подвело итоги января-сентября 2026 года. За этот период спрос на подержанные автомобили в России вырос на 15%.

Лидером по темпам роста стал бренд Nissan с показателем плюс 21%. Далее идут Hyundai и Toyota с ростом на 19 и 18%. Аналитики связывают это с желанием водителей найти баланс между надежностью и стоимостью обслуживания при высоких ценах на новые машины. Из-за повышенного спроса ликвидные автомобили уходят с площадок быстро, а цены на них могут расти опережающими темпами.

Оживление рынка увеличило нагрузку на автосервисы. Продавцы чаще устраняют мелкие неисправности перед продажей, а покупатели заказывают диагностику сразу после сделки. Это стимулирует сферу услуг, но может привести к сложностям с записью на ремонт.

Покупатели стали внимательнее проверять историю и юридическую чистоту машин. В регионах вырос спрос на диагностику японских и немецких брендов для избежания покупки автомобиля со скрытыми дефектами.

Источник: Pravda.ru