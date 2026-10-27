Volga C50 получила статус «обновлённой» на сайте марки: что изменилось

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

На официальном сайте бренда Volga седан C50 получил статус «обновлённый», однако изменения коснулись не железа, а цифровых возможностей автомобиля. Главное новшество — интеграция современных телематических сервисов. Теперь владельцы C50 могут управлять и контролировать автомобиль через фирменное мобильное приложение на Android или iOS.

Автор: Volga Источник: volga.auto

Функционал приложения включает:

  • Мониторинг состояния: уровень топлива, запас хода, давление в шинах, заряд аккумулятора и текущее местоположение машины.
  • Дистанционное управление: запуск/остановка двигателя, блокировка/разблокировка дверей, открытие окон, настройка климат-контроля, включение обогрева руля и сидений.

Эти возможности доступны во всех трёх комплектациях седана (Стандарт, Комфорт, Премиум). Более того, первые три года владения сервис предоставляется бесплатно.

Обновление затронуло и ценник. Стоимость Volga C50 выросла по сравнению с предыдущей версией примерно на 60 тысяч рублей. Минимальная цена теперь составляет 3 059 000 рублей. Таким образом, обновление носит исключительно цифровой характер и направлено на повышение комфорта и безопасности эксплуатации автомобиля. Жду указаний для продолжения обсуждения!

Источник: motor.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 208 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Авто и транспорт 373 12889 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.