Volga C50 получила статус «обновлённой» на сайте марки: что изменилось

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На официальном сайте бренда Volga седан C50 получил статус «обновлённый», однако изменения коснулись не железа, а цифровых возможностей автомобиля. Главное новшество — интеграция современных телематических сервисов. Теперь владельцы C50 могут управлять и контролировать автомобиль через фирменное мобильное приложение на Android или iOS.

Функционал приложения включает:

Мониторинг состояния: уровень топлива, запас хода, давление в шинах, заряд аккумулятора и текущее местоположение машины.

Дистанционное управление: запуск/остановка двигателя, блокировка/разблокировка дверей, открытие окон, настройка климат-контроля, включение обогрева руля и сидений.

Эти возможности доступны во всех трёх комплектациях седана (Стандарт, Комфорт, Премиум). Более того, первые три года владения сервис предоставляется бесплатно.

Обновление затронуло и ценник. Стоимость Volga C50 выросла по сравнению с предыдущей версией примерно на 60 тысяч рублей. Минимальная цена теперь составляет 3 059 000 рублей. Таким образом, обновление носит исключительно цифровой характер и направлено на повышение комфорта и безопасности эксплуатации автомобиля. Жду указаний для продолжения обсуждения!

Источник: motor.ru