$600 миллионов на мух. Зачем США строят фабрику по разведению опасных паразитов

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Американские власти планируют построить в Техасе фабрику стоимостью более 600 миллионов долларов для разведения мясных мух.

Автор: flow Источник: flow.google.com

Речь идет о паразите Cochliomyia hominivorax. Его личинки питаются живыми тканями животных и человека, вызывая тяжелые поражения. Предприятие будет производить сотни миллионов насекомых еженедельно. Для борьбы с вредителем применят метод стерилизации. Самцов облучают и выпускают в природу. После спаривания с ними самки не дают жизнеспособного потомства. В прошлом веке эта технология помогла полностью искоренить паразита на территории США.

Сейчас распространение мясной мухи в Центральной Америке и Мексике создает угрозу животноводству и может обернуться миллиардными убытками. Аналогичные программы действуют в Панаме и Мексике. В России американская мясная муха не распространена. Однако местным животным угрожает вольфартова муха. С ней борются ветеринарными обработками и уничтожением личинок. Масштабных фабрик по производству стерильных насекомых в стране нет.

Как отмечает автор статьи, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, подобный подход позволяет сокращать популяции опасных насекомых без массового применения ядохимикатов. Это научно обоснованная биотехнология, а не безумие.

Источник: Pravda.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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