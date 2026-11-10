Firefox 160 вышел с новыми плавающими окнами и улучшениями интерфейса

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Mozilla выпустила новую версию Firefox 160, которая включает как ряд внутренних изменений, так и заметные нововведения. Помимо технических улучшений, таких как поддержка воспроизведения MKV-файлов с аудиодорожками FLAC, MP3 или PCM, ключевыми новинками стали Mini Windows и обновлённый интерфейс видеоплеера Picture-in-Picture (PiP).

Mini Windows в Firefox Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Mini Windows — это ранняя реализация функции, позволяющей перемещать вкладку или часть страницы в окно поверх всех остальных. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо кликнуть правой клавишей мыши по вкладке и выбрать соответствующий пункт.

В PiP появилась кнопка управления скоростью воспроизведения и ползунок, благодаря чему пользователям больше не нужно возвращаться к вкладке для изменения скорости видео. Также были внесены многочисленные улучшения производительности и исправлены ошибки: Использование Metal API для рендеринга WebGL-контента на macOS, что привело к повышению производительности на некоторых сайтах. Страницы, сохранённые в формате PDF, теперь содержат MathML-контент, доступный для программ чтения с экрана.

Источник: TechPowerUp