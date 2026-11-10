Центры обработки данных начинают скупать подержанные турбины и авиадвигатели для работы в составе электростанций

Бум технологий искусственного интеллекта привел к «набегам» на кладбища авиатехники. Средний срок поставки новых газовых турбин в США составляет шесть лет, и операторы центров обработки данных (ЦОД) начинают скупать подержанные турбины, а также авиационные двигатели, переоборудованные для работы в составе электростанций. Об этом говорится в аналитическом материале агентства Reuters, опубликованном в понедельник, 9 ноября.

Параллельно сами разработчики ИИ обеспечивают себя газовой генерацией: компания Anthropic инвестирует 3,4 миллиарда долларов в газовые генераторные установки, а SpaceX приобрела турбины на сумму почти 3 миллиарда долларов.

На рынке крупных газовых турбин доминируют компании Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries — и все три сообщают, что спрос, вызванный развитием ИИ, превышает их производственные мощности.

По оценкам аналитической компании Wood Mackenzie, в США ожидание составляет в среднем шесть лет; сейчас обсуждаются поставки на 2030-2031 годы. Объем мировых заказов превышает 100 гигаватт, тогда как производственные мощности составляют 60-70 гигаватт. Ожидается, что даже в 2028 году спрос (129 гигаватт) значительно превысит доступный объем производства (87 гигаватт).

Новые турбины стоят от 2 до 2,5 миллионов долларов за мегаватт; подержанные турбины в хорошем состоянии — от 1,5 до 1,7 миллиона долларов, а прошедшие капитальный ремонт — около 1,3 миллиона долларов. По данным инвестиционного банка Jefferies, только в США спрос со стороны ЦОД в текущем году составляет почти 17 гигаватт, а к 2028 году этот показатель может вырасти более чем втрое. Уже сейчас в США планируется строительство почти в три раза большего числа газовых электростанций, чем в 2023 году.

От авиадвигателя — к электростанции

Те, кто не хочет ждать до 2031 года, обращаются к так называемым «авиапроизводным» (aeroderivative) турбинам — установкам, созданным на базе авиационных двигателей. Ряд компаний занимается переоборудованием списанных авиадвигателей.

Американская компания ProEnergy превращает двигатели типа CF6-80C2 (используемые, например, на самолетах Boeing 767) в турбины для электростанций мощностью до 48 мегаватт. Компания Crusoe, специализирующаяся на строительстве ЦОД и возводящая кампус Stargate для OpenAI в Техасе, в апреле заказала 13 таких установок общей мощностью 650 мегаватт.

FTAI Power, дочернее предприятие компании FTAI Aviation, специализирующейся на авиадвигателях, занимается переоборудованием двигателей серии CFM56 (всего было выпущено более 22 000 таких агрегатов). Одна установка выдает около 25 мегаватт. По информации отраслевого портала AeroTime, у FTAI уже есть контракты на поставку более 100 таких агрегатов в 2027-2028 годах; в частности, в июле неназванная облачная корпорация оформила заказ на сумму 1,465 миллиарда долларов.

Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта (в настоящее время входит в состав SpaceX), использует восемь переоборудованных авиадвигателей в качестве турбин на объекте в штате Миссисипи, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на The New York Times.

По оценкам аналитической компании Rystad, использование подобных агрегатов позволяет запустить центр обработки данных в эксплуатацию всего за 24 месяца.

Стартап по созданию сверхзвуковых самолетов становится производителем энергетических установок

Компания Boom Supersonic выбрала наиболее необычный путь. Американский стартап, который занимается разработкой сверхзвукового лайнера Overture, планировал с конца 2025 года продавать ключевой компонент его силовой установки — двигатель Symphony — в качестве газовой турбины мощностью 42 мегаватта под названием Superpower. На начальном этапе компания Boom привлекла 300 миллионов долларов и получила заказ от фирмы Crusoe на поставку 29 таких турбин общей мощностью 1,21 гигаватта; стоимость сделки оценивалась в 1,25 миллиарда долларов.

Однако этим планам не суждено было сбыться: в сентябре глава Boom Блейк Шолл объявил, что компании прекращают совместную работу над проектом Superpower. Причин он не назвал. Тем не менее, Boom по-прежнему намерена в 2027 году поставить оборудование суммарной мощностью около 250 мегаватт для других объектов, а к 2028 году довести этот показатель до 1 гигаватта.

Последняя сделка была заключена компанией Anthropic. Как сообщила на выходных газета Financial Times, разработчик чат-бота Claude платит 3,4 миллиарда долларов за генераторы общей мощностью до 1,7 гигаватта. По данным TechCrunch, Anthropic берет на себя исполнение заказа, оформленного около двух лет назад, который техасская компания OnePWR Solutions не смогла профинансировать. Поставки будут осуществляться в течение следующих двух лет. Financial Times называет это крупнейшей на сегодняшний день разовой закупкой энергетического оборудования, совершенной компанией в сфере ИИ. Момент выбран непростой: Anthropic готовится к выходу на биржу (IPO), имея при этом обязательства по оплате вычислительных мощностей на сумму почти 900 миллиардов долларов.

Компания SpaceX договорилась с властями штата Миссисипи о демонтаже всех 69 мобильных турбин на площадке в Саутхейвене к июлю 2027 года. На их месте должна появиться стационарная электростанция мощностью 1,2 гигаватта. Кроме того, по информации Electrek, Илон Маск приобрел компанию APR Energy, оператора мобильных газовых и дизельных турбин. Google, Amazon и Microsoft также заявили о планах по созданию собственных газовых электростанций на своих объектах.

Что это означает для авиационной отрасли

Спрос докатился и до авиационной индустрии — пока, главным образом, до рынка подержанного оборудования. Глава FTAI Джо Адамс сообщил инвесторам, что списанные двигатели CFM56 представляют бо́льшую ценность в качестве энергетических установок, чем в виде отдельных запчастей. По данным портала AeroTime, британский поставщик авиационных комплектующих AerFin, занимающийся разборкой старых двигателей, теперь конкурирует с покупателями из сектора ЦОД. А на «кладбище» самолетов Pinal Airpark в Аризоне, как пишет The New York Times, растет число запросов со стороны компаний, развивающих энергетические проекты.

Инвестиционный банк Alderman & Co полагает, что переориентация двигателей на энергетический сектор может создать дополнительные трудности для их производителей. Впрочем, пока нет подтверждений того, что авиакомпании из-за этого испытывают нехватку силовых установок. Масштабы несопоставимы: компания GE Aerospace в 2025 году поставила почти 2400 гражданских авиадвигателей, тогда как промышленных турбин LM6000 (созданных на базе авиадвигателя CF6) за всю историю было выпущено немногим более 1300 единиц.

Быстрая электроэнергия с побочными эффектами

У этого временного решения есть своя цена. Переоборудованные авиадвигатели менее эффективны и выбрасывают больше вредных веществ, чем специализированные промышленные турбины. Аврора Тенорио из аналитической компании Wood Mackenzie предупреждает, что у подержанных турбин часто отсутствуют прозрачные данные об истории технического обслуживания, а их остаточный ресурс ограничен. Кроме того, возникает вопрос, пригодны ли авиадвигатели для длительной непрерывной эксплуатации. Нур Куреши из Enverus Intelligence Research сомневается, что вторичный рынок сможет существенно компенсировать задержки в энергоснабжении, поскольку для запуска таких объектов также требуются официальные разрешения и подключение к электросети.

Дополнительную проблему создает сопротивление со стороны местных сообществ. Правозащитная организация NAACP подала иск против компании xAI из-за использования турбин, которые работали без надлежащих разрешений и, согласно иску, выбрасывали более 5000 тонн оксидов азота в год. Недавно федеральный суд принял этот иск к рассмотрению.

Кроме того, после победы демократов на выборах в США усиливается политическое давление на проекты по созданию новых центров обработки данных. Сторонники же возражают, что без газа не обойтись. Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил газете The New York Times, что в ближайшем будущем индустрия искусственного интеллекта будет потреблять значительно больше ископаемого топлива. О том, насколько критической может стать ситуация при отсутствии собственных электростанций, свидетельствует пример из Англии: компания Microsoft отказалась от статуса якорного клиента центра обработки данных в Лоутоне, поскольку сетевой оператор сможет обеспечить подачу электроэнергии лишь в 2030-х годах.

Источник: Reuters