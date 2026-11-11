ЭКГ, отслеживание SpO2 и корпус из титанового сплава: Rogbid представила новый VitalRing

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Rogbid представила свое новое носимое устройство — VitalRing, титановое смарт-кольцо, ориентированное на мониторинг сердечно-сосудистой системы. Устройство выходит на все более конкурентный рынок смарт-колец, но пытается выделиться благодаря встроенной функции ЭКГ и стандартным показателям физической активности.

Rogbid VitalRing
Rogbid VitalRing
Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

С точки зрения дизайна, VitalRing имеет внешнюю оболочку из титанового сплава и внутреннюю облицовку из эпоксидной смолы. Ширина кольца составляет 8 мм, а вес — около пяти граммов. По словам Rogbid, использование титана делает его примерно на 45% легче по сравнению с аналогом из нержавеющей стали при сохранении повседневной прочности. Кольцо также имеет водонепроницаемость стандарта 5ATM, что означает, что оно выдерживает плавание, принятие душа и ежедневное мытье рук.

В плане мониторинга здоровья VitalRing оснащен основным контроллером Nordic 54L15 и аналоговым фронтендом TI4950 для обработки измерений PPG, ЭКГ и SpO2. Также поддерживаются измерения ЭКГ по требованию с помощью двойных тактильных контактов, которые требуют пальца с противоположной руки для завершения электрической цепи. Кольцо непрерывно отслеживает частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, вариабельность сердечного ритма (HRV) и температуру тела. Кроме того, оно включает в себя отслеживание стадий сна, ежедневный мониторинг уровня стресса и отслеживание менструального цикла.

Rogbid VitalRing
Rogbid VitalRing
Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

На стороне программного обеспечения и интеллектуальных функций VitalRing отслеживает стандартные показатели повседневной активности, такие как количество шагов, пройденное расстояние и сожженные калории в различных спортивных режимах. Он также включает функцию удаленного ухода для обмена данными о здоровье с членами семьи, а также функцию управления жестами, которая позволяет дистанционно запускать камеру смартфона.

Rogbid VitalRing
Rogbid VitalRing
Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

По заявлению Rogbid, время автономной работы кольца составляет от 8 до 10 дней на одном заряде. Для зарядки в комплекте поставляется магнитный зарядный футляр емкостью 400 мАч.

Rogbid VitalRing уже доступен через официальный магазин компании в цветах Aura Gold, Lunar Silver и Obsidian Black, с размерами по американской системе от 8 до 13.

Источник: Gizmochina

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