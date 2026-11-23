В России готовится введение госрегистрации собственников электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Информацией поделился старший инспектор ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Виктор Стельмах в рамках «Транспортной недели — 2026».

Регистрация станет возможна после вступления в силу проекта Минтранса, регулирующего движение СИМ. Затем у МВД будет шесть месяцев на подготовку и внесение нормативных актов в правительство. Предполагается: регистрировать самокаты будут через «Госуслуги». Конкретные требования пока не раскрыты: неизвестно, какие сведения понадобятся владельцам, как будут присваивать номера и сколько будет стоить процедура.

Регистрация — лишь часть масштабного пересмотра правил. Проект поправок в ПДД Минтранс опубликовал 3 ноября, обсуждение завершилось 20 ноября — всего поступило более 1,6 тысячи предложений. Среди предложенных ограничений: запрет перевозить пассажиров на самокате, запрет курьерам ездить по тротуарам, обязанность парковаться только на специальных местах и ограничение на выезд на дороги общего пользования для подростков младше 16 лет. Отдельно обсуждается введение водительских прав категории М для управления СИМ мощностью от 250 Вт. Ещё одно предложение затрагивает моноколёса и гироскутеры: их предлагают исключить из категории СИМ, что может закрыть им выезд на дороги общего пользования.

Спорным стал пункт о поездках детей: не до конца ясно, смогут ли родители кататься с детьми на закрытых территориях, например в посёлках со шлагбаумом. В Санкт-Петербурге предложили идти дальше и закрепить право изымать незарегистрированные устройства, а перед допуском к управлению проверять знание правил безопасности. Москва, со слов представителей департамента транспорта, намерена ужесточать регулирование, не дожидаясь принятия федеральных поправок.

Окончательная редакция поправок пока не определена — анализ замечаний должен завершиться в конце ноября. До принятия и вступления в силу нормативных актов предлагаемые ограничения действующими правилами не являются.

Источник: Первый технический