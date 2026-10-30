Virgin Galactic показала космоплан Apeiron с ресурсом более 500 полётов

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| Новость | Авто и транспорт

Virgin Galactic представила первый космоплан нового поколения Delta под названием Apeiron. Аппарат рассчитан более чем на 500 полётов и должен выполнять до двух рейсов в неделю. Компания рассчитывает использовать его для регулярных суборбитальных туристических полётов, которые планирует возобновить в начале второго квартала 2027 года.

Автор: Virgin Galactic Источник: www.space.com

28 октября 2026 года космоплан доставили на авианосителе Eve с предприятия Virgin Galactic в Месе (Аризона) на космодром Spaceport America в штате Нью-Мексико. Перелёт стал переходом от сборки аппарата к подготовке лётных испытаний. Теперь инженерам предстоит завершить интеграцию и проверку программного обеспечения авионики, после чего начнутся испытательные полёты.

По данным компании, каждый корабль семейства Delta рассчитан на эксплуатацию с частотой до двух полётов в неделю и ресурсом свыше 500 миссий. Для сравнения, предшественник VSS Unity за весь период эксплуатации выполнил семь суборбитальных миссий с коммерческими пассажирами. Новый аппарат сможет принимать до шести пассажиров за один рейс против четырёх у Unity.

Apeiron предназначен для суборбитальных путешествий: он поднимается выше линии Кармана, расположенной на высоте 100 км, но не выходит на орбиту Земли. Пассажиры смогут несколько минут находиться в невесомости и наблюдать планету из космоса. Второй корабль Delta пока строится. Virgin Galactic рассчитывает начать его коммерческую эксплуатацию в конце второго или начале третьего квартала 2027 года.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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