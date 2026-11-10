Vespa представила три новых электрических скутера на выставке EICMA 2026

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| Новость | Авто и транспорт

Итальянский производитель Vespa представил на выставке EICMA 2026 три новые модели электрических скутеров: Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica и Primavera Tech Elettrica. Новинки сохраняют фирменный дизайн бренда и оснащаются электродвигателями, разработанными материнской компанией Piaggio Group и произведенными непосредственно в Италии.

Согласно техническим характеристикам, версии Primavera Elettrica и Sprint S Elettrica развивают максимальную скорость до 45 км/ч, а их запас хода в экономичном режиме Eco достигает 85 километров. Более производительная модификация Primavera Tech Elettrica способна разгоняться до 67 км/ч и преодолевать на одном заряде около 100 километров в режиме Eco.

Автор: Vespa Источник: www.vespa.com

Все три модели укомплектованы съемными аккумуляторными батареями, которые можно извлечь из корпуса для зарядки. Восполнение емкости аккумулятора с 0% до 80% занимает около 2,5 часов. Официальная розничная стоимость представленных электроскутеров и точные сроки начала их продаж на данный момент не объявлены.

Источник: electrek

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +303.10
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1 комментарий

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Ну без цены и смотреть не интересно. А так дизайн веспа вне времени, давно ждал нечто подобное. Главный плюс что она осталась двухместной

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