В Москве робот‑зарядчик для электромобилей сам приезжает к машине

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

В Москве тестируют мобильную зарядную станцию-робота, которая самостоятельно подъезжает к электромобилям. Испытания проходят на парковке на Триумфальной площади. Проект реализуют Департамент транспорта Москвы и «Росатом» (Топливный дивизион, управляющая компания — АО «ТВЭЛ»).

Автор: Ян Дудик Источник: commons.wikimedia.org

Станция оснащена накопителем на 74,6 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку до 60 кВт: зарядить средний аккумулятор с 10 до 90 % можно примерно за 30 минут. Вызвать робота и запустить сессию водители могут через приложение «Метро Москвы».

Сейчас станцией удалённо управляет сервисный инженер, но в планах — полностью автономное передвижение. Для навигации используют цифровую карту территории, компьютерное зрение, стереокамеру, лидар и инерциальную систему. Особенность решения — собственная система связи «Росатома»: она агрегирует сигналы нескольких операторов, чтобы устойчиво работать даже среди высоток.

Тестовая эксплуатация продлится до конца года, а в 2027 году планируют доработать технологию, пройти сертификацию и запустить серийное производство. При успехе проект масштабируют на другие города.

Источник: motor.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 232 0
Автор mn-sr Рейтинг +2.00
Блог Авто и транспорт 373 12805 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...