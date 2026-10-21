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В Москве тестируют мобильную зарядную станцию-робота, которая самостоятельно подъезжает к электромобилям. Испытания проходят на парковке на Триумфальной площади. Проект реализуют Департамент транспорта Москвы и «Росатом» (Топливный дивизион, управляющая компания — АО «ТВЭЛ»).

Станция оснащена накопителем на 74,6 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку до 60 кВт: зарядить средний аккумулятор с 10 до 90 % можно примерно за 30 минут. Вызвать робота и запустить сессию водители могут через приложение «Метро Москвы».

Сейчас станцией удалённо управляет сервисный инженер, но в планах — полностью автономное передвижение. Для навигации используют цифровую карту территории, компьютерное зрение, стереокамеру, лидар и инерциальную систему. Особенность решения — собственная система связи «Росатома»: она агрегирует сигналы нескольких операторов, чтобы устойчиво работать даже среди высоток.

Тестовая эксплуатация продлится до конца года, а в 2027 году планируют доработать технологию, пройти сертификацию и запустить серийное производство. При успехе проект масштабируют на другие города.

Источник: motor.ru