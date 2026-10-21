В Китае представлен первый отечественный 10-мегаваттный двигатель для ледоколов

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В Шанхае с производственной линии сошел первый разработанный в КНР мощный винторулевой комплекс (азимутальное подруливающее устройство), предназначенный для ледоколов. Это событие стало прорывом в создании ключевого оборудования для судов ледового класса и положило конец зависимости от иностранных поставщиков в данной сфере.

Винторулевой комплекс
Винторулевой комплекс
Автор: Global Times Источник: www.globaltimes.cn

10-мегаваттная система, созданная компанией Powermaster Marine, в конце ноября будет отправлена на европейскую верфь. В феврале 2027 года ее планируется установить на судно, в июне провести ходовые испытания, а к периоду с августа по октябрь — подготовить к сдаче в эксплуатацию.

Винторулевые комплексы, которые часто называют «сердцем» арктических судов, должны выдерживать многократные удары о лед и воздействие экстремально низких температур. Это предъявляет исключительно высокие требования к прочности конструкции, стабильности выходной мощности и долговечности оборудования. Новая система впервые в Китае прошла полномасштабные испытания на отечественном стенде мощностью 40 МВт, что позволило оценить ее работоспособность в экстремальных условиях.

Программа испытаний включала 18 строгих проверок, в том числе тесты при 150-процентной перегрузке и превышении номинальной частоты вращения на 20 процентов.

Чжоу Хао, председатель правления и генеральный директор компании Powermaster Marine, отметил, что в процессе ледокольных операций устройство способно работать при крутящем моменте, достигающем 160 процентов от номинального значения. Это позволяет преодолевать лед толщиной до 2,1 метра (включая 20-сантиметровый слой снега). Благодаря полностью электрической системе привода и возможности поворота на 360 градусов, комплекс позволяет ледоколу эффективно двигаться и колоть лед как при движении вперед, так и при движении задним ходом.

Развитие потенциала для работы в арктических регионах является важнейшей составляющей стратегии Китая, направленной на превращение страны в мощную морскую державу. Как сообщает издание Shanghai Observer, это достижение ставит Китай в один ряд с немногими странами, способными разрабатывать мощные винторулевые колонки (движительные комплексы) для ледоколов. Тем самым Китай предлагает собственные решения для глобальных научных исследований в полярных регионах, арктического судоходства и освоения ресурсов в покрытых льдом акваториях.

Данный проект также знаменует собой прогресс в усилиях Китая по преодолению давней зависимости от импорта мощных винторулевых комплексов для полярных ледоколов. В феврале 2025 года компания Powermaster Marine получила первый в Китае заказ на поставку такого оборудования высокого ледового класса, став вторым в мире поставщиком (после швейцарской технологической группы ABB), способным производить подобные системы.

Источник: Global Times

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Автор avia_news Рейтинг 0.00
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