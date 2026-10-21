Елабужский завод «Соллерс Алабуга» перевёл модель SF7 в статус серийной продукции. Это означает, что лёгкий коммерческий автомобиль теперь выпускается не опытными партиями, а полноценным потоком — со сваркой, окраской и катафорезным грунтованием кузовов прямо на месте. Именно катафорез, по замыслу производителя, должен защитить металл от коррозии в российских условиях с их реагентами и перепадами влажности.

Контроль качества на предприятии выстроен в несколько уровней. Готовые машины проходят проверку на тестовой линии, затем их трясут на вибростенде, обдувают воздухом и проверяют на герметичность водой. Финальный этап — заезды по треку, который воспроизводит разные типы покрытия. Помимо этого, отдельные кузова исследуют без разрушения: ультразвуком проверяют точки сварки и в трёх координатах контролируют геометрию. Такой подход позволяет отлавливать дефекты не после продажи, а ещё на конвейере.

В линейке пара вариантов. Это фургон весом 5,5 т с кузовом на 16,4 куб. и автобус, рассчитанный на 22 человека. В основной версии есть ABS, ESP, мультимедийное устройство, подушки безопасности плюс кондиционер — набор, который ещё лет десять назад считался опциональным у многих конкурентов.

На авто устанавливается отечественный дизель в 2,7 л, развивающий 150 лошадиных сил, работающий с 6-ступенчатой механикой. Локализацию планируют наращивать поэтапно: в планах кузовные элементы, электроника, детали салона и экстерьера. На машины SF7 — дается гарантия в 2 года (пробег не учитывается).

Источник: motor.ru