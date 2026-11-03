Шведский стартап ReBake Motors анонсировал модульный электробайк Abler

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| Новость | Авто и транспорт

Шведский стартап ReBake Motors представил на международной выставке EICMA 2026 в Милане свой дебютный электрический мопед и легкий мотоцикл Abler. Проект возглавил Карл Иттерборн, проработавший восемь лет в компании CAKE, чьи идеи минималистичного дизайна и модульной конструкции легли в основу нового транспортного средства.

Электробайк построен на раме из 42-миллиметровых алюминиевых труб, которая служит универсальной системой крепления для различных грузовых аксессуаров и багажных модулей. Новинка представлена в двух модификациях: базовой Abler45 с максимальной скоростью 45 км/ч и пиковой мощностью 5,12 кВт по цене от 3990 евро, а также Abler80 категории A1 с мощностью до 7,68 кВт, разгоняющейся свыше 80 км/ч, стоимостью от 4990 евро.

Автор: ReBake Motors Источник: rebakemotors.com
Автор: ReBake Motors Источник: rebakemotors.com

Питание обеспечивают съемные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи емкостью по 2 кВт·ч каждая, позволяющие при установке двух аккумуляторов достигать запаса хода до 160 километров в городском цикле. Полный заряд каждого блока от обычной бытовой розетки 230 В занимает четыре часа.

Источник: electrek

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +301.10
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