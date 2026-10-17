Scott выпустила три городских электровелосипеда Sweep с мотором Bosch Hub Line

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Scott начала продажи городских электровелосипедов Sweep с необычным для марки приводом: электромотор Bosch Hub Line установлен в задней втулке, а не возле педалей. Линейка включает три версии стоимостью от 2499 евро. Производитель сделал ставку на сдержанный дизайн, съёмную батарею и оснащение для ежедневных поездок по городу.

Автор: Scott Источник: wattmoves.de

Основной аккумулятор Bosch PowerTube вмещает 360 Вт·ч. При подключении дополнительной батареи PowerMore на 250 Вт·ч суммарная ёмкость достигает 610 Вт·ч, а заявленный запас хода — 132 км в экономичном режиме. Задний мотор развивает крутящий момент 45 Н·м и пиковую мощность до 400 Вт. Реальная дальность поездки зависит от маршрута, нагрузки, погоды и выбранного уровня электрической поддержки.

В линейке три модели. Sweep 10 оснащён жёсткой алюминиевой вилкой и весит около 22 кг. Sweep 20 получил переднюю амортизационную вилку с ходом 75 мм и багажник грузоподъёмностью до 25 кг. Версия Sweep 20 Wave использует ту же техническую платформу, но отличается заниженной рамой, упрощающей посадку и сход с велосипеда. Все варианты оснащены девятиступенчатой трансмиссией Shimano Cues, крыльями, освещением и подножкой.

Допустимая полная масса велосипедов составляет 130 кг с учётом самого велосипеда, велосипедиста и багажа. Размещение двигателя в задней втулке позволяет отказаться от крупного моторного узла в районе кареточного узла и сохранить более традиционный силуэт городской модели. Scott ориентирует Sweep прежде всего на поездки на работу, покупки и повседневное передвижение. Поставки уже начались, а новые партии ожидаются до весны 2027 года.

Источник: wattmoves

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