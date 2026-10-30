Rolls-Royce возвращается на рынок двигателей для Airbus A320 и Boeing 737

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Rolls-Royce получила государственную поддержку Великобритании для возвращения на рынок двигателей узкофюзеляжных самолётов, где сейчас доминируют GE Aerospace, Safran и Pratt & Whitney. Совместная десятилетняя программа стоимостью £2,5 млрд (около $3,3 млрд) предусматривает разработку нового поколения авиационных двигателей для пассажирских и военных самолётов. Соглашение с правительством Великобритании открывает компании путь в крупнейший сегмент мирового рынка гражданской авиации.

Автор: Rolls-Royce Источник: aerospaceglobalnews.com

На первом этапе программа должна обеспечить поддержку 3300 существующих рабочих мест к концу 2029 года. В дальнейшем проект может создать десятки тысяч новых вакансий и привлечь в британскую промышленность дополнительные инвестиции. По оценке Rolls-Royce, успешное участие в программе двигателей для нового поколения узкофюзеляжных лайнеров способно принести экономике страны до £120 млрд за весь срок проекта.

Однако речь пока не идёт о готовом контракте на поставку двигателей. Rolls-Royce предстоит добиться выбора своей силовой установки авиастроителями. Новые узкофюзеляжные самолёты должны выйти на коммерческие линии во второй половине 2030-х годов, а производители начнут выбирать поставщиков двигателей уже в ближайшие годы. Компания рассчитывает вернуться на этот рынок в партнёрстве с другими участниками отрасли.

Технологической основой проекта станет развитие газотурбинных установок с более высокой топливной эффективностью и меньшими выбросами. Программа охватит гражданскую и военную авиацию, включая новые материалы, электронные системы, роботизацию и искусственный интеллект. Для Rolls-Royce это возможность вновь конкурировать за контракты на двигатели для массовых лайнеров после ухода из этого сегмента в 2012 году. При этом соглашение пока определяет условия будущего сотрудничества: новые государственные гранты ещё не выделены, а финансирование должно пройти дополнительные процедуры согласования.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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