Reeb показала прототип нового SST: стальной велосипед с 3D-печатью в раме

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| Новость | Авто и транспорт

Американская компания Reeb представила прототип нового поколения полноподвесного велосипеда SST со стальной рамой. Ход задней подвески остался прежним, 120 мм, но изменились геометрия, рама и кинематика. Выпуск запланирован на 2027 год.

Автор: Reeb Источник: reebcycles.com

Модель дебютировала в 2022 году. В новой версии Reeb, по её словам, добивалась большей стабильности на технических спусках, не потеряв при этом в эффективности на подъёмах и в манёвренности. Угол рулевой трубы стал положе на 0,5 градуса, угол подседельной трубы круче на столько же. Кроме того, у рамы чуть увеличили стек, а задние перья сделали немного длиннее. Остальные изменения геометрии компания пока не раскрывает.

Подвеска по-прежнему построена на гибких перьях (flex-stay), но кинематику пересмотрели. В раме появились и другие изменения: корпус оси коромысла теперь изготовлен аддитивным способом, то есть напечатан на 3D-принтере, а узел каретки стал крупнее. По словам Reeb, это улучшает соосность и делает конструкцию более цельной. Также в SST установили новое мостовое коромысло с зажимом на стяжном болте.

Автор: Reeb Источник: reebcycles.com
Автор: Reeb Источник: reebcycles.com

Прототип разработали и собрали сотрудники Reeb в городе Лонгмонт, штат Колорадо. Публике его показывают на фестивале Sedona Mountain Bike Festival. Технические характеристики, цену и сроки появления в продаже компания обещает объявить по мере разработки.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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