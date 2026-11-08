Опора для багажа Arcadia крепится на шток вилки и прячет внутри шнур для сушки одежды

Clorofilla Bike Lab запустила продажи Arcadia, опоры для багажа на руле, ранее показанной на выставке Bespoked в Дрездене. Её устанавливают на шток вилки, а не на сам руль, поэтому, по словам производителя, она подходит к рулям любой формы и не мешает прокладке тросов и оболочек. Конструкция собрана из карбоновых трубок и алюминиевых деталей 7075, обработанных на станках с ЧПУ.

Конструкция состоит из трёх карбоновых трубок: верхняя проходит над рулём, вторая на уровне руля, третья ниже и впереди него. Алюминиевые кронштейны поворачиваются вокруг трубок, поэтому положение можно подстроить под груз. Верхний ярус отведён под гаджеты: сюда крепят навигатор, фонарь или телефон (отдельные крепления в комплект не входят), а две нижние трубки становятся опорой для гермомешка с вещами. Вес системы составляет 400 граммов, максимальная нагрузка, по данным компании, равна 4 кг.

Опора рассчитана на шток вилки диаметром 28,6 мм и заменяет проставочное кольцо высотой 15 мм, а над ней нужен зазор от 5 до 10 мм, в зависимости от выноса. Под пластиковой заглушкой в нижней трубке спрятан нейлоновый шнур длиной 4 метра, на который можно вешать сушиться одежду.

Arcadia выпускается в трёх цветах анодирования: серебристом, мокко и фиолетовом. Цену на неё назначили в 198 евро.

Источник: BIKEPACKING.com