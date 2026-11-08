Личные данные пользователей ChatGPT могли утекать даже без их участия: как злоумышленники обходили режим блокировки
Режим блокировки ChatGPT, предназначенный для защиты личных данных, оказался уязвим для атаки. Исследователи Check Point выяснили, что злоумышленники могли получать содержимое переписок, обходя защитные механизмы OpenAI. В настольном приложении ChatGPT Classic для этого даже не требовалось участие пользователя.
О результатах исследования Check Point сообщили 5 ноября. Причиной проблемы стал механизм предварительного просмотра HTML-кода, который позволяет открывать созданные нейросетью веб-страницы прямо в ChatGPT. Специалисты обнаружили, что через него можно было запускать дополнительные окна, не защищенные режимом блокировки.
Эту особенность злоумышленники могли использовать для отправки истории переписки на свои серверы, показа поддельных страниц входа и распространения вредоносных программ. Для атаки подходили специально подготовленные запросы, сторонние GPT и общие чаты.
Особенно уязвимым оказалось настольное приложение ChatGPT Classic. В браузере пользователю требовалось самостоятельно открыть предварительный просмотр, тогда как приложение могло запускать дополнительные окна без каких-либо действий с его стороны. В результате обычного общения с нейросетью было достаточно для передачи переписки посторонним.
OpenAI уже ранее устранила уязвимость. После повторной проверки исследователи подтвердили, что обнаруженный способ обхода защиты больше не работает. Сам режим блокировки по-прежнему предназначен для пользователей, работающих с конфиденциальной информацией. При его включении отключаются загрузка файлов, режим агента, глубокое исследование и подключение внешних сервисов. Некоторые возможности веб-поиска также ограничиваются.
Настройка находится в разделе «Безопасность» параметров ChatGPT. При этом она не влияет на использование переписок для обучения ИИ: этот параметр регулируется отдельно.
Источник: Notebookcheck
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