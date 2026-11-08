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Режим блокировки ChatGPT, предназначенный для защиты личных данных, оказался уязвим для атаки. Исследователи Check Point выяснили, что злоумышленники могли получать содержимое переписок, обходя защитные механизмы OpenAI. В настольном приложении ChatGPT Classic для этого даже не требовалось участие пользователя.

О результатах исследования Check Point сообщили 5 ноября. Причиной проблемы стал механизм предварительного просмотра HTML-кода, который позволяет открывать созданные нейросетью веб-страницы прямо в ChatGPT. Специалисты обнаружили, что через него можно было запускать дополнительные окна, не защищенные режимом блокировки.

Эту особенность злоумышленники могли использовать для отправки истории переписки на свои серверы, показа поддельных страниц входа и распространения вредоносных программ. Для атаки подходили специально подготовленные запросы, сторонние GPT и общие чаты.

Особенно уязвимым оказалось настольное приложение ChatGPT Classic. В браузере пользователю требовалось самостоятельно открыть предварительный просмотр, тогда как приложение могло запускать дополнительные окна без каких-либо действий с его стороны. В результате обычного общения с нейросетью было достаточно для передачи переписки посторонним.

OpenAI уже ранее устранила уязвимость. После повторной проверки исследователи подтвердили, что обнаруженный способ обхода защиты больше не работает. Сам режим блокировки по-прежнему предназначен для пользователей, работающих с конфиденциальной информацией. При его включении отключаются загрузка файлов, режим агента, глубокое исследование и подключение внешних сервисов. Некоторые возможности веб-поиска также ограничиваются.

Настройка находится в разделе «Безопасность» параметров ChatGPT. При этом она не влияет на использование переписок для обучения ИИ: этот параметр регулируется отдельно.

Источник: Notebookcheck