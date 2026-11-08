Наушники FiiO FD1 получили бериллиевые мембраны и магнитную систему с потоком на 55% выше обычного

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Проводные наушники FiiO FD1 используют необычную для доступной однодрайверной конструкции магнитную систему с двумя магнитными контурами. По данным производителя, она увеличивает магнитный поток на 55% по сравнению с традиционной схемой с одним магнитным контуром. Интенсивность магнитного поля достигает почти 1 Тл.

В каждом наушнике установлен один динамический излучатель диаметром 10 мм с бериллиевым покрытием мембраны. FiiO связывает такую конструкцию с повышением жёсткости и снижением массы подвижной части. Производитель также использовал запатентованную систему балансировки давления в акустических камерах, которая должна уменьшать искажения при воспроизведении звука с большим динамическим диапазоном.

Частотный диапазон FD1 составляет 10 Гц — 40 кГц, сопротивление — 32 Ом, чувствительность — 109 дБ/мВт. Каждый наушник весит около 4,5 г без кабеля, поэтому конструкция не создаёт большой нагрузки при длительном ношении. Кабель длиной 1,2 м выполнен из четырёх скрученных жил высокочистого монокристаллического медного проводника и подключается через разъёмы 0,78 мм с двумя контактами. На другом конце установлен стандартный штекер 3,5 мм.

Модель получила сертификат Hi-Res Audio японского общества Japan Audio Society. В комплект входят три набора силиконовых амбушюр с разными акустическими настройками, пара насадок из пеноматериала с эффектом памяти и футляр HB1. Корпуса украшены многослойными вставками из целлулоида, поэтому внешний вид отдельных экземпляров может различаться.

Источник: fiio