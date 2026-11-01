ПАЗ автоматизировал сварку кузовов: работают 6 роботов

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На производственной площадке Павловского автобусного завода введена в эксплуатацию группа из шести роботизированных комплексов в сварочном цехе. Инновационная техника возьмет на себя формирование систем для широкой линейки продукции, в которую войдут и легендарные «ПАЗики» и более современный «Вектор Next».

На автоматику лягут наиболее трудоемкие операции: соединение деталей основания, монтаж кронштейнов крепления рессор, сборка дверных каркасов, установка перегородки водительской кабины и изготовление рамы под ДВС.

Ключевой инженерной особенностью стал поворотный стол, оснащенный кондукторами. Принцип работы построен по схеме «непрерывного цикла»: пока манипуляторы формируют швы на одной оснастке, специалист закладывает новые комплектующие во вторую. По завершении программы платформа самостоятельно меняет положение, что практически полностью исключает технологические паузы.

Согласно заводской статистике, при переходе на двухсменный график эксплуатации эта роботизированная ячейка обеспечит годовой выпуск до 5000 комплектов. Автоматизация процесса дала синергетический эффект: она не только кратно нарастила производительность и обеспечила безупречную повторяемость сварных соединений, но и позволила перераспределить кадровый ресурс, высвободив профильных сварщиков для решения более сложных производственных задач. Кроме того, внедрение систем машинного зрения и автоматический контроль геометрии швов существенно снизили долю брака. Для персонала это также означает переход от тяжелого монотонного труда к управлению высокотехнологичным оборудованием и его настройке.

Источник: За рулем