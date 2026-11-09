Orbea перевела облегчённый электровелосипед Rise на мотор Shimano EP810

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Компания Orbea представила третье поколение облегчённого горного электровелосипеда Rise. Он перешёл на новый мотор Shimano EP810 массой 2,3 кг, который с фирменной прошивкой RS, как заявляет Orbea, развивает до 100 Н·м крутящего момента и 600 Вт пиковой мощности. Стартовый вес версии SL составляет 17 кг, а более агрессивной версии LT 18 кг.

Рама выполнена из высокомодульного карбона OMR. Rise SL рассчитан на быстрые трейлы и имеет по 140 мм хода подвески. У Rise LT ход составляет 160 мм спереди и 150 мм сзади, есть регулировка геометрии FlipChip, а сзади допускается колесо меньшего диаметра.

Встроенный аккумулятор на 420 Вт·ч весит 1,9 кг, на 630 Вт·ч 2,9 кг, а расширитель на 210 Вт·ч массой 1 кг ставится в место для бутылки. Orbea оценивает запас хода у батареи на 420 Вт·ч от 1500 до 1800 м набора высоты, у батареи на 630 Вт·ч от 2200 до 2400 м, а с расширителем она даёт больше 3000 м.

Подседельный штырь MC10-RS Smart Dropper имеет ход 240 мм и массу 548 г. Оптический датчик ToF позволяет остановить седло в промежуточном положении в режиме Partial Drop. В режиме Ready-To-Drop достаточно одного нажатия, и седло опустится, когда потребуется.

Питание штыря и электроники идёт от основного аккумулятора, а режимы помощи RS для экономии заряда и RS+ для технических участков переключаются пультом на руле. Европейские цены стартуют с 5699 евро для Rise SL и с 5999 евро для Rise LT.

Источник: Transition Velo