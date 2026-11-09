По последним данным, Samsung может отказаться от Exynos 2700 в новом Galaxy S27 Ultra, хотя собственный чип оказался быстрее Snapdragon в тестах

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Похоже, Samsung может сохранить процессоры Qualcomm для своего главного флагмана следующего поколения.

Несмотря на слухи о возможных проблемах с перегревом Snapdragon, компания, по данным инсайдера yeux1122, планирует использовать чип Qualcomm во всех версиях Galaxy S27 Ultra независимо от страны продажи. Ранее предполагалось, что производитель может полностью перейти на собственные процессоры Exynos 2700.

Автор: Evgeny Opanasenko Источник: unsplash.com

Поводом для таких предположений стали сообщения о проблемах с температурой нового Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. На этом фоне Exynos 2700 выглядел предпочтительнее: по результатам внутренних испытаний Samsung, собственная разработка якобы опережала конкурента на 15-20% в некоторых тестах процессора и графики.

В Qualcomm, однако, опровергли информацию о перегреве. Директор по маркетингу компании заявил, что сообщения о подобных проблемах не соответствуют действительности. По его словам, у нового Snapdragon нет системных недостатков, связанных с нагревом.

Теперь инсайдер yeux1122 утверждает, что Samsung намерена установить Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 во все смартфоны S27 Ultra. Модель S27 Pro, согласно той же информации, получит другую версию чипа — 8 Elite Gen 6.

Для обычного S27 и S27+ производитель, предположительно, сохранит разделение по регионам. В США, Канаде, Китае и Японии смартфоны будут продаваться с процессорами Qualcomm, а на остальных рынках получат Exynos 2700.

Таким образом, собственный чип Samsung может достаться только двум младшим моделям серии. Пока речь идет о предварительных данных инсайдера, официального подтверждения планов по оснащению серии S27 компания не давала.

Источник: Phonearena

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